Israel presenta un barco híbrido que aumenta el poder de sus fragatas

Israel presenta Diamond, una apuesta híbrida para la guerra naval que amplía el poder de las fragatas modernas

La empresa estatal Israel Aerospace Industries presentó DIAMOND, un nuevo sistema híbrido pensado para modernizar fragatas militares sin necesidad de construir barcos completamente nuevos. El proyecto fue revelado esta semana como una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas de la industria naval israelí.

El sistema que presenta Israel funciona mediante pequeñas embarcaciones auxiliares no tripuladas, conocidas como “wing-ships”, que acompañan a una fragata principal y operan coordinadas con ella. Aunque navegan separadas, están conectadas al radar y al sistema de control de fuego del barco nodriza, que puede manejar sus armas y sensores de forma remota.

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Beneficios de este sistema presentado por Israel

Muchas armadas comenzaron a priorizar sistemas distribuidos y automatizados después de observar el impacto de drones marítimos y ataques de precisión en conflictos recientes. En vez de concentrar toda la potencia militar en un único gran barco, la tendencia apunta a repartir sensores, interceptores y misiles entre varias unidades conectadas en red.

Las ventajas de este sistema de Israel son