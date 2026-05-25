Israel presenta un barco híbrido que aumenta el poder de sus fragatas

El objetivo es que varias plataformas pequeñas pueden operar conectadas como una sola red de combate. La idea es simple, dispersar el poder ofensivo y defensivo militar para hacer más difícil destruirlo y, al mismo tiempo, ampliar el alcance de las operaciones.
Israel presenta Diamond, una apuesta híbrida para la guerra naval que amplía el poder de las fragatas modernas
La empresa estatal Israel Aerospace Industries presentó DIAMOND, un nuevo sistema híbrido pensado para modernizar fragatas militares sin necesidad de construir barcos completamente nuevos. El proyecto fue revelado esta semana como una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas de la industria naval israelí.
El sistema que presenta Israel funciona mediante pequeñas embarcaciones auxiliares no tripuladas, conocidas como “wing-ships”, que acompañan a una fragata principal y operan coordinadas con ella. Aunque navegan separadas, están conectadas al radar y al sistema de control de fuego del barco nodriza, que puede manejar sus armas y sensores de forma remota.
Beneficios de este sistema presentado por Israel
Muchas armadas comenzaron a priorizar sistemas distribuidos y automatizados después de observar el impacto de drones marítimos y ataques de precisión en conflictos recientes. En vez de concentrar toda la potencia militar en un único gran barco, la tendencia apunta a repartir sensores, interceptores y misiles entre varias unidades conectadas en red.
Las ventajas de este sistema de Israel son
- esas plataformas pueden configurarse rápidamente según la misión. Los módulos de combate militar vienen integrados en contenedores estándar y pueden instalarse o reemplazarse en pocas horas. Eso permite transformar un mismo sistema para defensa aérea, ataques marítimos, operaciones contra drones o misiones de largo alcance.
- incorpora parte del arsenal más avanzado desarrollado por Israel. Entre ellos aparecen las municiones merodeadoras Harop y Harpy, diseñadas para detectar y destruir radares enemigos. Misiles antibuque Blue Spear, el misil balístico LORA, de ataque estratégico. Y el sistema BARAK MX, utilizado para defensa aérea multinivel contra aviones, drones y misiles.
- busca aprovechar barcos ya existentes y expandir su capacidad mediante plataformas modulares más pequeñas y rápidas de desplegar.