Previo al 25 de mayo: ¿en qué gastaron $521 los miembros del cabildo abierto?

La Junta estaba presidida por Cornelio Saavedra y como secretarios figuraban Mariano Moreno y Juan José Paso. Grandes personalidades de la historia de nuestro país.

Aunque el día 25 es el hito de este hecho en la historia, la Semana de Mayo estuvo cargada de acontecimientos importantes que fueron marcando la constitución de este primer gobierno patrio argentino.

25 de mayo de 1810: los gastos del cabildo abierto

Si bien esta semana y esta fecha forman parte de los libros de historia como un hecho único y un retrato de lo que fueron estos personajes para la patria, no podemos olvidar que también eran seres humanos.

En una serie de informes realizados por historiadores y con pruebas sobre ello, se dice que, aparentemente, los miembros de la posterior primera junta en sus reuniones del 22 de mayo durante el cabildo abierto habrían gastado una cifra de dinero interesante para la época.

cabildo abierto 1810 En qué gastaron ese dinero los miembros de la Junta.

¿Pero en qué gastaron plata? Primero hay que mencionar que en 1810 no usaban la moneda que usamos hoy (usaban reales españoles que circularon hasta 1813), pero convertido a pesos, el gasto total de esa jornada patria fue de $521.

Un cabildo abierto funcionaba como un gobierno municipal, creado por la corona española, en que se debatían temas de interés sobre las colonias. El 22 de mayo de 1810 se realizó un cabildo abierto para debatir la renuncia del virrey.

A este cabildo abierto asistieron 224 personas que debatieron durante horas, con gritos, insultos, sed y hambre. Felipe Pigna, el historiador argentino, hace mención a este último detalle explicando en qué habrían gastado ese dinero los miembros del cabildo.

De acuerdo con los registros en las actas del cabildo abierto, se gastaron 521 pesos en: 16 botellas de vino, bizcochos; 2 pesos se gastaron en chocolates; se compraron velas e hilo, se pagaron fletes y traslados; y con 73 pesos se pagó una especie de delivery de comida.

También se realizaron carteles y papelería para pegar en las calles y algunos hombres adinerados pagaron para que les cuiden sus carruajes.

Otras curiosidades del 25 de mayo de 1810

Cabildo Un día histórico y cargado de curiosidades.