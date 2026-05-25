Hoy 25 de mayo en nuestro país se celebra uno de los hitos y sucesos más importantes de la historia argentina, que marcaron lo que sería el comienzo de un proceso largo y sentido que culminaría con nuestra independencia 6 años después.
Previo al 25 de mayo: ¿en qué gastaron $521 los miembros del cabildo abierto?
La historia y cada momento de ella están llenos de curiosidades y datos interesantes. Para recibir este 25 de mayo, te contamos uno de ellos
En esta fecha se conmemora la Revolución de Mayo, que constituye el nacimiento de nuestro primer gobierno patrio. Con el apoyo del pueblo y del Regimiento de Patricios, ese día se estableció la primera Junta de Gobierno y el Virrey Cisneros tuvo que renunciar.
La Junta estaba presidida por Cornelio Saavedra y como secretarios figuraban Mariano Moreno y Juan José Paso. Grandes personalidades de la historia de nuestro país.
Aunque el día 25 es el hito de este hecho en la historia, la Semana de Mayo estuvo cargada de acontecimientos importantes que fueron marcando la constitución de este primer gobierno patrio argentino.
25 de mayo de 1810: los gastos del cabildo abierto
Si bien esta semana y esta fecha forman parte de los libros de historia como un hecho único y un retrato de lo que fueron estos personajes para la patria, no podemos olvidar que también eran seres humanos.
En una serie de informes realizados por historiadores y con pruebas sobre ello, se dice que, aparentemente, los miembros de la posterior primera junta en sus reuniones del 22 de mayo durante el cabildo abierto habrían gastado una cifra de dinero interesante para la época.
¿Pero en qué gastaron plata? Primero hay que mencionar que en 1810 no usaban la moneda que usamos hoy (usaban reales españoles que circularon hasta 1813), pero convertido a pesos, el gasto total de esa jornada patria fue de $521.
Un cabildo abierto funcionaba como un gobierno municipal, creado por la corona española, en que se debatían temas de interés sobre las colonias. El 22 de mayo de 1810 se realizó un cabildo abierto para debatir la renuncia del virrey.
A este cabildo abierto asistieron 224 personas que debatieron durante horas, con gritos, insultos, sed y hambre. Felipe Pigna, el historiador argentino, hace mención a este último detalle explicando en qué habrían gastado ese dinero los miembros del cabildo.
De acuerdo con los registros en las actas del cabildo abierto, se gastaron 521 pesos en: 16 botellas de vino, bizcochos; 2 pesos se gastaron en chocolates; se compraron velas e hilo, se pagaron fletes y traslados; y con 73 pesos se pagó una especie de delivery de comida.
También se realizaron carteles y papelería para pegar en las calles y algunos hombres adinerados pagaron para que les cuiden sus carruajes.
Otras curiosidades del 25 de mayo de 1810
- La semana de mayo fue una semana de lluvias y tiempo inestable.
- Belgrano escribió en su autobiografía: "Apareció una junta, de la que yo era vocal, sin saber cómo ni por dónde, en que no tuve poco sentimiento". Manuel desconocía cómo apareció en la lista de vocales para la Primera Junta.
- Otro dato de esta historia es que las escaralepas, tal y como las conocemos hoy, no eran. Hay quienes suponen que eran de color rojo o blancas con la figura del rey depuesto.