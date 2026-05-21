Maipú anunció que celebrará el 25 de Mayo con un Gran Pericón Nacional

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La jornada el lunes feriado comenzará con un emotivo encuentro en torno a la danza tradicional, donde participarán más de 150 bailarines, junto a agrupaciones gauchas, artistas locales y distintas áreas de la Municipalidad de Maipú.

Además, durante el festejo del 25 de Mayo se ofrecerán sopaipillas y chocolate caliente para todos los asistentes.

Los ballets que participan del pericón en Maipú

Entre los elencos que formarán parte del Gran Pericón Nacional estarán los ballets folclóricos Retoños, dirigido por Hugo Alvarado; Retumba Mi Alma, de Fabián Álvarez; y Dejando Huellas, bajo la dirección de Daiana Vallejo.

Como ballets invitados se presentarán Nuevo Cuyo, de Jesica Marzella; Renovando Sueños, dirigido por Daniel Irusta; Amaru, de Emanuel Barrionuevo; y MD, de Carola Sosa.

Con esta iniciativa, Maipú continúa promoviendo espacios de encuentro que fortalecen las tradiciones, la participación comunitaria y la celebración de las fechas que forman parte de la historia e identidad nacional.