Maipú fue reconocida como Ciudad Líder en gestión eficiente por la Red de Innovación Local - Intendente Matías Stevanato Para Matías Stevanato, el reconocimiento es "una motivación para seguir mejorando" la vida de los vecinos de Maipú. Foto: Gentileza Municipalidad de Maipú

Agregó que “en Maipú creemos que una buena gestión es la que transforma los recursos en hechos concretos: más obras, más servicios, más salud, más infraestructura y más oportunidades para las familias maipucinas”.

La Certificación en Gestión Eficiente de RIL reconoce a los gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de manera responsable, estratégica, innovadora y sostenible, impactando directamente en la generación de oportunidades y calidad de vida de su ciudadanía.

Sobre la Red de Innovación Local (RIL)

La Red de Innovación Local (RIL) es una organización que conecta, capacita y potencia a líderes de gobiernos locales para transformar sus municipios en "ciudades de oportunidades". Su misión es mejorar la calidad de vida ciudadana potenciando la gestión pública a través de la innovación y el trabajo colaborativo en América Latina.

RIL es una red integrada por empresas, ONG, instituciones internacionales y gobiernos locales que conecta a más de 850 ciudades de Argentina y el resto de América Latina.

Durante el evento de este miércoles se supo que la próxima edición de “La Noche de los Intendentes” se realizará en Mendoza, recibiendo a intendentes de todo el país.