Maipú habilitó un canal de WhatsApp para consultas vinculadas a discapacidad

La Municipalidad de Maipú incorporó un nuevo canal de atención directa para personas con discapacidad y sus familias. A través de la Dirección de Discapacidad, el municipio habilitó una línea de WhatsApp destinada a agilizar consultas, brindar asesoramiento y facilitar el acceso a información sobre servicios y acompañamiento.
El nuevo número es el 2613830050 y funcionará de lunes a viernes, de 8 a 13. Según informaron desde el área, la iniciativa busca fortalecer la atención personalizada y mejorar la comunicación entre los vecinos y el equipo técnico municipal de Maipú.
La herramienta permitirá evacuar dudas, recibir orientación y canalizar distintas inquietudes de manera más rápida y accesible, sumándose a los canales de atención ya existentes.
Maipú y su política social de cercanía
Además de la atención virtual, la Dirección de Discapacidad continúa brindando asesoramiento presencial en su sede ubicada en Padre Vásquez 586, en la zona céntrica de Maipú.
Desde el municipio señalaron que esta medida forma parte de una política orientada a reforzar la cercanía con la comunidad y ampliar las herramientas de acompañamiento para personas con discapacidad y sus entornos familiares.
También recordaron que el área comparte información y novedades a través de sus redes sociales oficiales en Instagram y Facebook.