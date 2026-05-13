Maipú habilitó un canal de WhatsApp para consultas vinculadas a discapacidad

El nuevo número es el 2613830050 y funcionará de lunes a viernes, de 8 a 13. Según informaron desde el área, la iniciativa busca fortalecer la atención personalizada y mejorar la comunicación entre los vecinos y el equipo técnico municipal de Maipú.

La herramienta permitirá evacuar dudas, recibir orientación y canalizar distintas inquietudes de manera más rápida y accesible, sumándose a los canales de atención ya existentes.