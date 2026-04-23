La Secretaría Nacional de Discapacidad actualizó el nomenclador: ¿de cuánto es el aumento?

Cabe recordar que en febrero ya se había otorgado un incremento del 5,78%, y en marzo fue del 2,9% en los valores del nomenclador.

Entre los valores más destacados que rigen desde este mes se encuentran:

Hogar Permanente: El monto mensual asciende a $1.838.650,38 .

El monto mensual asciende a . Centro de Día: Para la modalidad de jornada doble en Categoría A, el valor se fijó en $977.500,48 .

Para la modalidad de jornada doble en Categoría A, el valor se fijó en . Rehabilitación con Internación: Las prestaciones alcanzan los $5.219.674,29 .

Las prestaciones alcanzan los . Estimulación Temprana: El valor de esta prestación clave pasó a ser de $380.940,23.

¿De cuánto es el adicional por "zona desfavorable"?

La resolución tambén ratifica la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable. Este beneficio se aplica sobre el arancel básico para todas las prestaciones brindadas en la región patagónica, reconociendo los mayores costos operativos que enfrentan las instituciones y profesionales en dicha zona del país.

El nomenclador organiza los servicios en categorías (A, B, C y Única), abarcando una amplia gama de modalidades que incluyen transporte (cuyo valor por kilómetro se actualizó a $825,80), escolaridad especial, formación laboral y centros educativo-terapéuticos.

Discapacidad (2) La Secretaría Nacional de Discapacidad aplico un 2,9% de aumento en el nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

¿Qué opinan los prestadores de servicio?

A pesar de la regularidad en los aumentos, el reporte señala que diversas cámaras y organizaciones de prestadores consideran que estos ajustes son insuficientes. Argumentan que el cálculo se realiza sobre bases históricas desactualizadas, lo que genera un desfasaje frente a los costos reales de insumos, salarios y servicios. La preocupación central radica en la sostenibilidad del sistema y la garantía de que las personas con discapacidad no vean interrumpida su atención por falta de financiamiento adecuado.

Este esquema de actualización mensual busca, al menos en teoría, ofrecer previsibilidad en un sector sensible que depende directamente de los giros de fondos del Estado y las obras sociales para su funcionamiento diario.