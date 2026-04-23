En las últimas semanas se ha producido una nueva actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, una medida oficializada por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).
La Secretaría Nacional de Discapacidad actualizó el nomenclador: ¿de cuánto es el aumento?
En los últimos meses se han realizado aumentos y modificaciones en los valores de los aranceles que perciben los prestadores de servicios de atención para personas con discapacidad.
Este ajuste, enmarcado en la Ley de Emergencia en Discapacidad, busca recomponer los valores que perciben los prestadores de servicios de atención integral en todo el país ante el contexto inflacionario.
¿De cuánto es el incremento y los nuevos valores?
A partir de abril de 2026, se estableció un aumento del 3,4% en los aranceles, el cual se aplica de manera uniforme a todas las categorías del sistema. Esta suba se suma a los ajustes previos realizados en febrero y marzo, consolidando una política de actualización mensual basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Cabe recordar que en febrero ya se había otorgado un incremento del 5,78%, y en marzo fue del 2,9% en los valores del nomenclador.
Entre los valores más destacados que rigen desde este mes se encuentran:
- Hogar Permanente: El monto mensual asciende a $1.838.650,38.
- Centro de Día: Para la modalidad de jornada doble en Categoría A, el valor se fijó en $977.500,48.
- Rehabilitación con Internación: Las prestaciones alcanzan los $5.219.674,29.
- Estimulación Temprana: El valor de esta prestación clave pasó a ser de $380.940,23.
¿De cuánto es el adicional por "zona desfavorable"?
La resolución tambén ratifica la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable. Este beneficio se aplica sobre el arancel básico para todas las prestaciones brindadas en la región patagónica, reconociendo los mayores costos operativos que enfrentan las instituciones y profesionales en dicha zona del país.
El nomenclador organiza los servicios en categorías (A, B, C y Única), abarcando una amplia gama de modalidades que incluyen transporte (cuyo valor por kilómetro se actualizó a $825,80), escolaridad especial, formación laboral y centros educativo-terapéuticos.
¿Qué opinan los prestadores de servicio?
A pesar de la regularidad en los aumentos, el reporte señala que diversas cámaras y organizaciones de prestadores consideran que estos ajustes son insuficientes. Argumentan que el cálculo se realiza sobre bases históricas desactualizadas, lo que genera un desfasaje frente a los costos reales de insumos, salarios y servicios. La preocupación central radica en la sostenibilidad del sistema y la garantía de que las personas con discapacidad no vean interrumpida su atención por falta de financiamiento adecuado.
Este esquema de actualización mensual busca, al menos en teoría, ofrecer previsibilidad en un sector sensible que depende directamente de los giros de fondos del Estado y las obras sociales para su funcionamiento diario.