Cómo obtener el Certificado Único de Discapacidad en Argentina

Dada la diversidad de condiciones de salud, el primer paso es realizar una consulta en la plataforma oficial de Mi Argentina. Allí, el sistema solicita completar un cuestionario que tiene en cuenta:

Edad del solicitante.

Lugar de residencia.

Tipo de discapacidad (visual, motora, intelectual, auditiva, etc.).

Como resultado, el sistema generará una hoja de ruta específica con los centros de atención correspondientes y la documentación médica necesaria.

Discapacidad (2) Para tramitar el CUD, es necesario presentar certificados y estudios médicos que confirmen la discapacidad.

Documentación requerida

Para iniciar el trámite, es indispensable reunir el "paquete" administrativo y médico:

Documentación personal: Original y fotocopia del DNI del solicitante.

Informes médicos: Certificados de salud (con no más de seis meses de antigüedad) donde conste el diagnóstico, el estado actual del paciente y las firmas y sellos de los especialistas.

Estudios complementarios: Resultados de exámenes o informes que respalden la condición mencionada.

Solicitud de turno y Junta Evaluadora

Una vez reunida la documentación, se debe solicitar un turno ante la Junta Evaluadora correspondiente a la jurisdicción de residencia. Actualmente, en muchas localidades este paso se puede iniciar de forma digital.

El día del turno, el solicitante (o su representante legal) deberá asistir a una entrevista con un equipo interdisciplinario. Esta junta no solo analiza la patología médica, sino también las barreras sociales y el entorno del individuo para determinar la emisión del certificado.

Entrega y vigencia

Si la Junta dictamina que corresponde la entrega, el CUD puede retirarse de forma física o consultarse en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina.

Gracias a las actualizaciones recientes, los certificados emitidos ya no cuentan con una fecha de vencimiento rígida, eliminando la carga burocrática de la renovación constante para condiciones crónicas e irreversibles.

Discapacidad (2) El Certificado Único de Discapacidad tiene validez en todo el país.

Tramitar el CUD es un derecho gratuito y voluntario que garantiza la equidad en el acceso a la salud y la integración social en todo el territorio argentino.