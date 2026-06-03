A partir de qué edad puede pedirse el Certificado Único de Discapacidad

Discapacidad Tramitar el CUD en Argentina es gratuito.

Certificado Único de Discapacidad: ¿A partir de qué edad puede pedirse?

Desde Gobierno aseguran que el Certificado Único de Discapacidad se entrega desde el momento en que se constata que el niño/a recién nacido posee una discapacidad. Sin embargo, el CUD digital será generado automáticamente para aquellas personas mayores de 13 años, y que además posean un perfil digital del ciudadano en Mi Argentina y hayan validado su identidad.

¿Cómo tramitar el CUD?

El paso a paso para poder comenzar a tramitar el Certificado Único de Discapacidad es el siguiente:

Reunír la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).

Con la documentación reunida acercarse al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.

Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta. Caso contrario, el turno se dará por perdido y tendrás que volver a solicitarlo.

Discapacidad (3).jpg La Junta Evaluadora decide si se entrega o no el CUD.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.

Muchas personas se preguntan por qué no se entrega un CUD en formato papel o tarjeta, y esto se debe a que desde varios años el mismo se "entrega" de manera digital, y se puede ver en Mi Argentina.