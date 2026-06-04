El Senado de la Nación aprobó este jueves más de 70 pliegos para cargos en la Justicia Federal de todo el país. Entre los nombramientos avalados por la Cámara Alta se encuentran los de dos mendocinos que ocuparán puestos de relevancia en el sistema judicial federal.
Dos mendocinos fueron designados para cargos en la Justicia Federal
Carlos Parma y Sebastián Soneira fueron aprobados por el Senado en una sesión atravesada por la polémica por el pliego de la cuñada de un periodista
Se trata de Carlos Agustín Parma, quien fue designado como Defensor Público Oficial Federal con asiento en Mendoza, y de Sebastián Guillermo Soneira, aprobado para ocupar una vocalía en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Ambos pliegos formaron parte del paquete de designaciones impulsado para cubrir cargos vacantes en tribunales y organismos judiciales nacionales.
Una sesión polémica en el Senado de la Nación
La extensa sesión estuvo atravesada por una fuerte disputa política en torno al pliego de Verónica Michelli, postulada para desempeñarse como jueza federal. Aunque el oficialismo había decidido retirar su candidatura a último momento, la oposición reunió los votos necesarios para tratar igualmente su designación y terminó aprobándola en el recinto.
La controversia se originó luego de que se supiera que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien viene investigando el denominado caso Libra. Según trascendió en el debate parlamentario, la decisión de retirar el respaldo a la candidata habría surgido luego de que ese vínculo familiar llegara a conocimiento de la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei.
Sin embargo, la aprobación del Senado no implica automáticamente que Michelli asuma el cargo. Para que la designación se concrete todavía resta la firma del presidente Javier Milei, un paso que, tras la polémica generada, quedó envuelto en incertidumbre.
Los cargos que ocuparán los mendocinos en la Justicia Federal
En el caso de Parma, fue aprobado para desempeñarse como Defensor Público Oficial Federal en Mendoza, una función vinculada con la representación y asistencia jurídica de personas que requieren defensa pública ante la Justicia Federal.
Soneira, por su parte, fue designado como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, uno de los tribunales de mayor relevancia en la estructura judicial federal de la provincia. La Cámara interviene en la revisión de decisiones adoptadas por los juzgados federales y tiene competencia sobre causas de alto impacto institucional.
Actualmente era el fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal y antes había pertenecido al gobierno de Alfredo Cornejo, desempeñándose como director de Personas Jurídicas.
Las designaciones forman parte del proceso de cobertura de vacantes que el sistema judicial federal mantiene desde hace años. Soneira se unirá a los actuales miembros: Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios, y Alberto Pizarro. Aunque faltan dos cargos aún por designar.
Los tres lugares quedaron vacantes tras la jubilación de Juan Antonio González Macías, la renuncia de Olga Pura Arrabal y el fallecimiento de Alfredo Porras.