Dos mendocinos fueron designados para cargos en la Justicia Federal

Una sesión polémica en el Senado de la Nación

La extensa sesión estuvo atravesada por una fuerte disputa política en torno al pliego de Verónica Michelli, postulada para desempeñarse como jueza federal. Aunque el oficialismo había decidido retirar su candidatura a último momento, la oposición reunió los votos necesarios para tratar igualmente su designación y terminó aprobándola en el recinto.

La controversia se originó luego de que se supiera que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien viene investigando el denominado caso Libra. Según trascendió en el debate parlamentario, la decisión de retirar el respaldo a la candidata habría surgido luego de que ese vínculo familiar llegara a conocimiento de la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei.

Sin embargo, la aprobación del Senado no implica automáticamente que Michelli asuma el cargo. Para que la designación se concrete todavía resta la firma del presidente Javier Milei, un paso que, tras la polémica generada, quedó envuelto en incertidumbre.

Los cargos que ocuparán los mendocinos en la Justicia Federal

Carlos Agustín Parma Carlos Agustín Parma, nombrado como Defensor Público Oficial Federal en Mendoza.

En el caso de Parma, fue aprobado para desempeñarse como Defensor Público Oficial Federal en Mendoza, una función vinculada con la representación y asistencia jurídica de personas que requieren defensa pública ante la Justicia Federal.

Soneira, por su parte, fue designado como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, uno de los tribunales de mayor relevancia en la estructura judicial federal de la provincia. La Cámara interviene en la revisión de decisiones adoptadas por los juzgados federales y tiene competencia sobre causas de alto impacto institucional.

Actualmente era el fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal y antes había pertenecido al gobierno de Alfredo Cornejo, desempeñándose como director de Personas Jurídicas.

Guillermo Soneira Sebastián Guillermo Soneira, designado para integrar la Cámara de Apelaciones. Fue funcionario de Alfredo Cornejo y se desempeñaba desde el 2025 como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal. Foto: archivo

Las designaciones forman parte del proceso de cobertura de vacantes que el sistema judicial federal mantiene desde hace años. Soneira se unirá a los actuales miembros: Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios, y Alberto Pizarro. Aunque faltan dos cargos aún por designar.

Los tres lugares quedaron vacantes tras la jubilación de Juan Antonio González Macías, la renuncia de Olga Pura Arrabal y el fallecimiento de Alfredo Porras.