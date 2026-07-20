Día del Amigo: incendios, rescates y lágrimas unió a 4 bomberos de Maipú y lo celebran este lunes

"La amistad cambia muchísimo cuando compartís incendios, rescates y situaciones difíciles", resume Marta Tello.

"Con el tiempo dejás de ver al otro como un simple compañero y pasa a ser alguien en quien confiás ciegamente. Sabés que, cuando las cosas se complican, va a estar al lado tuyo, y esa confianza no se consigue en cualquier lado", asegura.

Cientos de salidas de emergencia y madrugadas sin dormir... hasta formar una amistad

La frase parece sencilla, pero detrás hay cientos de salidas de emergencia, madrugadas sin dormir, cumpleaños familiares que quedaron para otro momento y situaciones límite que dejan marcas para siempre.

Cada sirena representa una historia distinta. Nunca saben con qué se encontrarán al llegar. Por eso, la persona que tienen al lado deja de ser solamente un colega. Es quien sostendrá la manguera, quien cubrirá la espalda en un rescate o quien, simplemente, dará un abrazo cuando todo termine.

Agustina Amor todavía recuerda una intervención que la marcó para siempre.

"No fue solamente una emergencia más. El nene involucrado era un vecinito mío, alguien a quien conocía. Me golpeó muchísimo", cuenta.

Aquel episodio la dejó atravesada por el dolor. Sin embargo, también le confirmó el verdadero significado del compañerismo.

Sin horarios, feriados ni domingos. Los bomberos saben lo que es la entrega y el esfuerzo.

"Desde el primer instante mis compañeros estuvieron a mi lado. Me escucharon, me contuvieron y no me dejaron atravesar ese momento sola. Entendí que en esta vocación no solo nos salvamos entre nosotros durante una emergencia, también nos ayudamos a salir adelante emocionalmente".

Para quienes integran un cuerpo de bomberos voluntarios, el uniforme no alcanza para explicar el vínculo que se construye con los años.

Juan Manuel Roja lo resume con una imagen que cualquiera puede entender.

"Compartimos mucho más que una cena o un brindis. Compartimos guardias, cumpleaños que nos perdemos, noches sin dormir, alegrías y momentos muy duros. Con el tiempo terminamos siendo una familia elegida", señala.

El Día del Amigo, una fecha clave en el calendario

Por eso sostiene que el Día del Amigo es apenas una fecha en el calendario.

"La amistad entre bomberos se demuestra todos los días", afirma.

Rubén Ochoa, comandante mayor del cuartel, coincide, aunque hace una aclaración que considera fundamental para el funcionamiento de la institución.

"El compañerismo ocupa un lugar esencial porque este trabajo se basa en la confianza y en saber que el que tenés al lado va a estar cuando lo necesites. Pero también hay que saber separar el compañerismo de la amistad", agrega.

Explica que, aun entre amigos, existen responsabilidades y decisiones que deben tomarse pensando siempre en el bien de la institución.

"Han estado a mi lado en los momentos más difíciles", se sinceró Agustina Amor, miembro del cuartel.

"El verdadero compañerismo también es decir las cosas cuando hay que decirlas y hacer lo correcto, aunque a veces no sea lo más cómodo", sostiene.

Después de años compartiendo emergencias, los cuatro coinciden en una idea: detrás de cada casco y de cada uniforme hay personas que también sienten miedo, tristeza, angustia y alegría.

La amistad ocupa un importante lugar en el cuartel

Por eso la amistad ocupa un lugar tan importante.

"Compartimos mucho más que emergencias: compartimos parte de nuestra vida. Con el tiempo los compañeros se convierten en amigos y muchas veces en una segunda familia. Ese vínculo hace que nos cuidemos entre nosotros y que siempre demos un poco más por el que tenemos al lado", explican.

Este lunes volverán a celebrar el Día del Amigo como seguramente lo hicieron tantas otras veces: quizás con un mate, un asado improvisado o una guardia de por medio.

Porque en el cuartel saben que las sirenas pueden sonar en cualquier momento y la celebración puede quedar en pausa.

Lo que nunca se interrumpe es ese lazo invisible que construyeron entre incendios, rescates y abrazos silenciosos. Una amistad que no necesita demasiadas palabras, porque