Grupo Lorenzo celebra el "Día del Amigo Off Road":  test drives de RAM y bonificaciones exclusivas

El encuentro tendrá lugar en las inmediaciones del concesionario ubicado en Chacras Park (Edificio Drago) -en la Ruta Panamericana, frente a los caracoles de Chacras de Coria, Luján de Cuyo-, donde se montará un desafiante circuito off-road.

Dos protagonistas en la pista de pruebas

Los asistentes tendrán la oportunidad única de ponerse al volante y realizar test drives de tres de los vehículos más codiciados del mercado actual, experimentando su confort, tecnología y prestaciones todoterreno: