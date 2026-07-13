El costo invisible que está afectando a las empresas

La respuesta no pasa únicamente por reforzar los controles médicos. También exige revisar procesos internos, fortalecer el liderazgo de los mandos medios, analizar indicadores y diseñar políticas preventivas que reduzcan las causas evitables del ausentismo.

En muchas organizaciones el problema comienza mucho antes del certificado médico. Equipos desmotivados, deficiencias en la comunicación, falta de planificación o ausencia de protocolos claros terminan reflejándose en mayores niveles de inasistencia.

Por eso, la gestión del ausentismo dejó de ser un asunto exclusivamente jurídico o de Recursos Humanos. Hoy constituye un tema estratégico para la competitividad de las empresas.

Las organizaciones que midan, analicen y actúen sobre las causas del ausentismo estarán en mejores condiciones para mejorar su productividad y reducir conflictos. Esperar a que el problema se traduzca en mayores costos o en un litigio judicial suele ser la alternativa más cara.

La prevención sigue siendo la herramienta más eficiente. Y, en materia laboral, prevenir casi siempre resulta menos costoso que corregir.