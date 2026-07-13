El costo invisible que está afectando a las empresas

Cuando se habla de los problemas que enfrentan las empresas, la conversación suele girar en torno a la inflación, la presión tributaria, el financiamiento o la caída del consumo. Sin embargo, existe un costo que rara vez ocupa los titulares y que, en muchos casos, tiene un impacto diario sobre la productividad: el ausentismo laboral.
El ausentismo no es simplemente la ausencia de un trabajador. Detrás de cada inasistencia hay una reorganización de tareas, horas extras, demoras en la producción, incumplimientos con clientes y una sobrecarga para quienes permanecen en sus puestos. Todo ello genera costos económicos y también deteriora el clima laboral.
Esto no significa que deba ponerse bajo sospecha a quien realmente atraviesa un problema de salud. La protección del trabajador enfermo forma parte de nuestro sistema jurídico y debe respetarse. Pero también es cierto que las empresas necesitan herramientas de gestión que les permitan distinguir las situaciones legítimas de aquellas que requieren un mayor control.
La respuesta no pasa únicamente por reforzar los controles médicos. También exige revisar procesos internos, fortalecer el liderazgo de los mandos medios, analizar indicadores y diseñar políticas preventivas que reduzcan las causas evitables del ausentismo.
En muchas organizaciones el problema comienza mucho antes del certificado médico. Equipos desmotivados, deficiencias en la comunicación, falta de planificación o ausencia de protocolos claros terminan reflejándose en mayores niveles de inasistencia.
Por eso, la gestión del ausentismo dejó de ser un asunto exclusivamente jurídico o de Recursos Humanos. Hoy constituye un tema estratégico para la competitividad de las empresas.
Las organizaciones que midan, analicen y actúen sobre las causas del ausentismo estarán en mejores condiciones para mejorar su productividad y reducir conflictos. Esperar a que el problema se traduzca en mayores costos o en un litigio judicial suele ser la alternativa más cara.
La prevención sigue siendo la herramienta más eficiente. Y, en materia laboral, prevenir casi siempre resulta menos costoso que corregir.