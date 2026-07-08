Autoferia by Lorenzo invita a vivir una nueva edición de "Julio Patrio", una jornada especial de tres días pensada para quienes buscan cambiar su vehículo y acceder a las mejores oportunidades del mercado de usados. El evento se desarrollará el 9 de julio, de 9:00 a 14:00 horas, y el 10 y 11 de julio, de 9:00 a 21:00 horas, en el Circuito Pinar del Este, ubicado en el predio de Carrefour Guaymallén, frente al Acceso Este.
Autoferia Lorenzo lanza beneficios únicos en vehículos usados para este fin de semana patrio
Con un stock que supera las 150 unidades en exhibición, Autoferia Lorenzo, ubicada en el Circuito Pinar del Este (predio de Carrefour Guaymallén), ofrece los mejores autos usados con financiación exclusiva del 9 al 11 de julio
Durante el evento, los visitantes podrán recorrer una exhibición con más de 150 vehículos seleccionados, acceder a propuestas de financiación a medida, precios especiales y entrega inmediata. La iniciativa reúne en un mismo lugar una amplia oferta de usados multimarca, brindando alternativas para quienes desean renovar su vehículo con el respaldo y la trayectoria de Autoferia by Lorenzo.
Como parte de la propuesta, quienes concreten la compra de un vehículo durante el evento recibirán un Kit Patrio de regalo. Con esta acción, Autoferia by Lorenzo busca celebrar el mes patrio acercando beneficios exclusivos y una experiencia diferencial a sus clientes.
Sobre Grupo Lorenzo
Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.
Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.
Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.
Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.