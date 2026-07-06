Hay regresos que despiertan nostalgia y otros que, además, prometen nuevas carcajadas. Después de varios años de proyectos individuales, Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti vuelven a compartir escenario con "Toy de Gira". Se trata de un espectáculo completamente nuevo que recupera la esencia de una de las duplas más exitosas del teatro argentino y la reinventa para el público actual.
El regreso de una dupla histórica: Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti presentan "Toy de Gira" en Mendoza
Después de años de caminos separados, dos de los grandes referentes del humor argentino vuelven a compartir escenario. Llegan con sus clásicas imitaciones, música y monólogos
La esperada presentación en Mendoza será el sábado 11 de julio, a las 21.30, en el Teatro Selectro, en una noche que reunirá humor, música e imitaciones. Pero, por sobre todo, el talento de dos artistas que compartieron más de tres décadas de éxitos y convocaron a más de dos millones de espectadores en todo el país. Las entradas ya están a la venta a través de EntradaWeb.
Con ritmo ágil y el clásico espíritu de revista, "Toy de Gira" (que llega a la provincia gracias a Yendo Producciones) ofrece un recorrido por lo mejor de ambos artistas, con un formato dinámico que alterna monólogos de actualidad, imitaciones, música en vivo y una permanente complicidad con el público.
Nito Artaza despliega el humor inteligente que lo convirtió en un referente del género, con monólogos cargados de ironía sobre la actualidad política, deportiva y del espectáculo. Además, desarrolla sus reconocidas imitaciones de figuras como Tato Bores, Alberto Fernández, Carlos Menem, Sergio Massa, Mauricio Macri y Javier Milei, entre otros.
Miguel Ángel Cherutti, por su parte, vuelve a lucirse con su inagotable repertorio de voces y personajes. A los clásicos que marcaron su carrera —Mercedes Sosa, Sandro, Palito Ortega, Luciano Pavarotti, Sergio Denis, Roberto Carlos, Rubén Rada, Raphael y Julio Iglesias— suma nuevas interpretaciones de Fito Páez, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona y Luis Miguel. Asimismo, incorpora un segmento de tangos interpretados por él, mostrando una faceta artística diferente y de gran calidad.
Construido sobre el oficio, el talento y la complicidad que ambos desarrollaron durante años, "Toy de Gira" es una celebración del humor argentino y del reencuentro de dos artistas que siguen demostrando por qué permanecen entre los grandes nombres del espectáculo nacional.
Y, fieles a su estilo, la invitación llega con una cuota extra de humor: “¡Vayan a vernos ahora... antes de que nos peleemos de nuevo!”.
Ficha del espectáculo
- Toy de Gira
- Con: Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti
- Sábado 11 de julio, 21.30 horas
- Teatro Selectro (Mendoza)
- Entradas a la venta en EntradaWeb.