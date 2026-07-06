El regreso de una dupla histórica: Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti presentan "Toy de Gira" en Mendoza

Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti vuelven a compartir escenario con "Toy de Gira".

Nito Artaza despliega el humor inteligente que lo convirtió en un referente del género, con monólogos cargados de ironía sobre la actualidad política, deportiva y del espectáculo. Además, desarrolla sus reconocidas imitaciones de figuras como Tato Bores, Alberto Fernández, Carlos Menem, Sergio Massa, Mauricio Macri y Javier Milei, entre otros.

Miguel Ángel Cherutti, por su parte, vuelve a lucirse con su inagotable repertorio de voces y personajes. A los clásicos que marcaron su carrera —Mercedes Sosa, Sandro, Palito Ortega, Luciano Pavarotti, Sergio Denis, Roberto Carlos, Rubén Rada, Raphael y Julio Iglesias— suma nuevas interpretaciones de Fito Páez, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona y Luis Miguel. Asimismo, incorpora un segmento de tangos interpretados por él, mostrando una faceta artística diferente y de gran calidad.

Construido sobre el oficio, el talento y la complicidad que ambos desarrollaron durante años, "Toy de Gira" es una celebración del humor argentino y del reencuentro de dos artistas que siguen demostrando por qué permanecen entre los grandes nombres del espectáculo nacional.

Y, fieles a su estilo, la invitación llega con una cuota extra de humor: “¡Vayan a vernos ahora... antes de que nos peleemos de nuevo!”.

Ficha del espectáculo