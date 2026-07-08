Las obras en el Acceso Sur arrancan este miércoles en paralelo con las del Acceso Este

La obra del Acceso Sur se financiará con Fondos del Resarcimiento.

Qué obras se realizarán en el Acceso Sur

La intervención más importante será la incorporación de una tercera trocha por sentido de circulación entre las calles Paso y Azcuénaga, con el objetivo de aumentar la capacidad de la vía, reducir los tiempos de viaje y separar el tránsito local del transporte de larga distancia.

El proyecto también contempla la construcción de tres nuevos puentes en las intersecciones con las calles Malabia, Castro Barros y Zapiola.

A eso se sumará el ensanche de los puentes existentes sobre Bulnes y Anchorena y la construcción de nuevas rotondas en Aráoz y Azcuénaga para eliminar los actuales cuellos de botella.

En el tramo comprendido entre Azcuénaga y la Ruta Nacional 7 se realizará una reconstrucción integral de la calzada y la puesta en valor de las banquinas, con el objetivo de mejorar la resistencia de la vía frente al intenso tránsito de camiones que circulan por el Corredor Bioceánico hacia los puertos del Pacífico.

Un corredor por el que circulan 70.000 vehículos por día

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, sostuvo que el Acceso Sur es uno de los corredores más importantes de Mendoza y destacó que la obra permitirá dar respuesta a un reclamo histórico.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, explicó que el proyecto fue diseñado para atender el tránsito de 70.000 vehículos diarios, aunque contempla una proyección superior a los 100.000 vehículos por día dentro de los próximos 12 años.

Según indicó la funcionaria, la refuncionalización permitirá recuperar la capacidad estructural de la ruta, mejorar la seguridad vial y optimizar la conectividad en una de las zonas con mayor desarrollo urbano, productivo y logístico de la provincia.

El primer día de cortes por las obras en el Acceso Este le dio un balance positivo al Gobierno

El primer día de cortes parciales sobre el Acceso Este dejó un balance positivo para el Gobierno y la Municipalidad de Guaymallén. A pesar de que se trata de la ruta con mayor circulación de la provincia, las demoras no superaron los 10 minutos en los principales cruces intervenidos y no hubo accidentes en la zona de obras.

Los trabajos comenzaron el lunes sobre el primer tramo de la obra, un segmento de 500 metros ubicado entre los puentes de las calles Arturo González, en el límite con Maipú, y Tirasso, en Guaymallén. Allí se inició la construcción de la tercera trocha por sentido de circulación, una de las intervenciones viales más importantes previstas para el Gran Mendoza.

Desde el Gobierno explicaron que el inicio de las tareas coincidió estratégicamente con el comienzo de las vacaciones de invierno, período en el que disminuye considerablemente el tránsito por el receso escolar. Habitualmente por el Acceso Este circulan unos 35.000 vehículos por día, aunque durante esta primera jornada el caudal fue muy inferior.

Los registros oficiales marcaron que por la única trocha habilitada del acceso circularon unos 200 vehículos por hora, mientras que las colectoras recibieron alrededor de 100 vehículos por hora. Según las autoridades, esos valores representan menos de la mitad del flujo habitual durante un día de clases, lo que permitió mantener la circulación bajo control.

Comenzaron las obras en el Acceso Este. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La intervención contempla trabajos progresivos en tramos de 500 metros sobre los carriles rápidos y el cantero central. Mientras duren las tareas permanecerá cerrada la trocha junto al separador central, aunque seguirá habilitada la trocha externa y las dos colectoras en ambos sentidos para garantizar la conectividad.

Pese al resultado positivo del operativo, desde la comuna de Guaymallén advirtieron que el panorama podría cambiar cuando terminen las vacaciones de invierno y se normalice el tránsito. Además, manifestaron preocupación por la velocidad de circulación, ya que detectaron que muchos conductores no reducen la marcha pese a la señalización de obra. En ese sentido, el intendente Marcos Calvente pidió considerar al Acceso Este como una "calle urbana" mientras duren los trabajos y recomendó no superar los 40 kilómetros por hora.

El operativo de control también dejó un saldo favorable en materia de seguridad vial. Si bien durante la jornada hubo 11 accidentes de tránsito en distintos puntos del Gran Mendoza, ninguno ocurrió en el tramo intervenido del Acceso Este. Para el operativo se dispusieron 10 puestos fijos de control y unos 30 inspectores de tránsito distribuidos en diferentes turnos, además de 4 motociclistas encargados de monitorear permanentemente la circulación.

Por otra parte, las autoridades recordaron que está prohibido estacionar sobre las colectoras en ambos sentidos de circulación. Durante el primer día se priorizó la asistencia y la concientización, pero adelantaron que en las próximas jornadas comenzarán a labrarse multas a quienes incumplan esa restricción. Además, reiteraron que durante la noche se levantan los cortes y quedan habilitadas ambas trochas del Acceso Este, mientras continúan los trabajos de una obra que se extenderá durante los próximos 2 años entre el límite con Maipú y el Nudo Vial.