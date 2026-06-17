Lo que viene en el Acceso Sur: cortes, desvíos y una obra que cambiará la rutina en Luján

acceso sur colectoras lujan de cuyo Las colectoras de Luján de Cuyo serán clave durante la obra del Acceso Sur.

“Vamos a tratar de que los cortes estén lo más programados posible”, aseguró la funcionaria, que anticipó que de Paso a Azcuénaga el Acceso Sur sufrirá en algún momento un corte total que obligará a desviar el flujo vehicular por las colectoras, tanto hacia el sur como hacia el norte.

Los millones de la obra en el Acceso Sur

CEOSA y la unión de empresas Da Fré - Ivica y Dumandzic son las empresas elegidas por el Gobierno para la transformación del Acceso Sur. El presupuesto oficial es de U$S60 millones, pero las ofertas fueron significativamente menores.

Unos $44.998 millones por la sección 1 –de Paso a Azcuénaga- quedarán en manos de CEOSA. Este tramo incluye la tercera trocha en ambas manos y 3 nuevos puentes (Malabia, Castro Barros y Zapiola) para descongestionar Aráoz y Boedo.

Los restantes $19.014 millones por la sección 2 – de Azcuénaga a Variante Palmira- quedarán para la UTE Da Fré - Ivica y Dumandzic. En este caso, la obra se enfocará en la reconstrucción de la calzada deteriorada por el transporte pesado y mejoras en banquinas e ingresos (Quintana y Olavarría).

Vista general del Acceso Sur. Foto Axel Lloret. La obra del Acceso Sur se hará en dos tramos en simultáneo. Comenzará después de agosto.

En total, la obra interviene 15,72 km del Acceso Sur.

Pero todavía no están firmados los contratos. Y, por tanto, las empresas no han presentado el plan de obra. Una vez abrochados las firmas, las compañías tienen que presentar los proyectos ejecutivos.

Esa planificación y la documentación técnica, además, tiene que ser aprobada por Vialidad Nacional, dado que la Ruta 40 sigue en manos nacionales –a diferencia de lo que sucedió con un tramo del Acceso Este, que pasó a denominarse Ruta 22-. “Yo creo que esto no va a ser antes de agosto o septiembre”, proyectó Badui.

Cortes y desvíos en el Acceso Sur

Si bien resta conocer el plan de obra oficial de las empresas adjudicatarias, la idea del Gobierno es que los trabajos comiencen el mismo día: de Paso a Azcuénaga por la mano que va hacia el sur; y de Azcuénaga hasta la intersección con Ruta 7, por la mano que va al norte.

Ante cada corte, el flujo vehicular será derivado a las calles colectoras. La Municipalidad de Luján de Cuyo ya puso en condiciones las del primer tramo, y lanzó la licitación para pavimentar las del segundo, desde Quintana hasta la Variante Palmira.

La recomendación de Badui, tanto para quienes transitan por el Acceso Este como para quienes lo hacen por el Acceso Sur es la misma: salir con al menos una hora de anticipación.

obras laterales lujan de cuyo acceso sur El desvío del tránsito en el Acceso Sur será por los laterales de Luján de Cuyo. Foto: Municipalidad Luján de Cuyo

El nuevo mapa del Acceso Sur

La transformación del Acceso Sur cambiará el mapa de cruces en Luján. El proyecto prevé la construcción de tres nuevos puentes sobre la ruta, a la altura de las calles Malabia, Castro Barros y José Matías Zapiola, todos con rotondas de distribución en las colectoras.

Además, será necesario adecuar los puentes ya existentes de Bulnes y Anchorena para permitir la incorporación de una tercera vía por sentido, una de las intervenciones consideradas clave para cumplir con los plazos de la obra.

El plan incluye también tres nuevos puentes peatonales, ubicados entre Paso y Malabia, en la zona de Boedo y cerca de Azcuénaga. A esto se sumará la construcción de nuevas rotondas en los cruces con Aráoz y Azcuénaga para ordenar la circulación local.

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La segunda etapa, en tanto, abarcará el tramo comprendido entre calle Azcuénaga y la Ruta 7. Allí no se ampliará la calzada, sino que se realizará una rehabilitación integral del pavimento, junto con mejoras en la señalización y nuevos accesos en calle Varaschín. La obra tiene un presupuesto de $26.694 millones y un plazo de ejecución de 12 meses.

El puente de Aristóbulo del Valle en el Acceso Sur

En paralelo al proceso de ampliación del Acceso Sur, avanza el de la construcción de un nuevo puente sobre calle Aristóbulo del Valle, en Godoy Cruz, una intervención pensada para mejorar la conectividad entre ambos lados de la autopista y complementar la futura tercera trocha.

Esta obra actualmente se encuentra en etapa de presentación y análisis de ofertas. También se financiará con los Fondos del Resarcimiento y cuenta con un plazo de ejecución de 13 meses.