Con "Ciudad del Vino" arrancó el plan de obras de turismo con fondos del resarcimiento

Además del perfil turístico, la idea es que el proyecto le de más movimiento a la zona y genere más actividad económica.

De qué se tratan las demás iniciativas que presentaron los municipios

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El plan de obras turísticas incluye otras iniciativas distribuidas en distintos puntos de la provincia. En la Ciudad de Mendoza se proyecta una sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín, con distintos recursos audiovisuales para que la visita sea más dinámica y moderna.

En Maipú, la propuesta es un museo dedicado a la olivicultura y el aceto, pensado como complemento del circuito del vino.

Lavalle busca sumar una casa de regionales dentro de su museo histórico para visibilizar la cultura del secano y sus productos. En General Alvear, el foco está puesto en la costanera, con obras para transformarla en un espacio recreativo y turístico.

Rivadavia concentra dos proyectos vinculados a El Carrizal y a la mejora de espacios recreativos, con la intención de fortalecer uno de los polos turísticos del Este.

En Junín, la iniciativa apunta a potenciar el turismo rural y productivo, integrando fincas y circuitos locales

Las Heras, en tanto, prevé obras de infraestructura en zonas de montaña como Uspallata y Cacheuta, donde el potencial turístico convive con limitaciones de servicios.

Los fondos se otorgan con un sistema de financiamiento reintegrable, o "repago": los municipios deben devolver el dinero en un plazo de hasta 10 años, lo que permite que el mismo fondo se reutilice para futuras obras. Es decir, no se trata de aportes no reembolsables, sino de un sistema que busca que el dinero siga circulando en nuevos proyectos turísticos.

Se trata de inversiones intermedias, no de grandes obras, sino que con ellas se busca mejorar y ampliar la oferta y los circuitos turísticos en toda la provincia.