Con "Ciudad del Vino" arrancó el plan de obras de turismo con fondos del resarcimiento

Mendoza puso en marcha un paquete de obras de turismo por 30 millones de dólares financiadas con los fondos del resarcimiento que originalmente estaban destinados a Portezuelo del Viento. Los municipios presentaron proyectos, que fueron evaluados y seleccionados por la Provincia según su impacto y viabilidad.
El primer desembolso ya tiene destino: Godoy Cruz. El intendente Diego Costarelli firmó el convenio para avanzar con Ciudad del Vino, la iniciativa que abre la ejecución del programa. El resto de los departamentos espera su turno dentro de un esquema de financiamiento reintegrable.
El proyecto que abre el plan de obras para el turismo
Ciudad del Vino es una gran apuesta turística en la zona metropolitana, para los visitantes pero también para que los mendocinos puedan profundizar en la identidad vitivinícola. El proyecto combina espacios vinculados al vino con herramientas tecnológicas, gastronomía y actividades culturales. La idea es que el recorrido sea atractivo tanto para turistas como para mendocinos, integrando producción, historia y entretenimiento en un mismo lugar.
Además del perfil turístico, la idea es que el proyecto le de más movimiento a la zona y genere más actividad económica.
De qué se tratan las demás iniciativas que presentaron los municipios
El plan de obras turísticas incluye otras iniciativas distribuidas en distintos puntos de la provincia. En la Ciudad de Mendoza se proyecta una sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín, con distintos recursos audiovisuales para que la visita sea más dinámica y moderna.
En Maipú, la propuesta es un museo dedicado a la olivicultura y el aceto, pensado como complemento del circuito del vino.
Lavalle busca sumar una casa de regionales dentro de su museo histórico para visibilizar la cultura del secano y sus productos. En General Alvear, el foco está puesto en la costanera, con obras para transformarla en un espacio recreativo y turístico.
Rivadavia concentra dos proyectos vinculados a El Carrizal y a la mejora de espacios recreativos, con la intención de fortalecer uno de los polos turísticos del Este.
En Junín, la iniciativa apunta a potenciar el turismo rural y productivo, integrando fincas y circuitos locales
Las Heras, en tanto, prevé obras de infraestructura en zonas de montaña como Uspallata y Cacheuta, donde el potencial turístico convive con limitaciones de servicios.
Los fondos se otorgan con un sistema de financiamiento reintegrable, o "repago": los municipios deben devolver el dinero en un plazo de hasta 10 años, lo que permite que el mismo fondo se reutilice para futuras obras. Es decir, no se trata de aportes no reembolsables, sino de un sistema que busca que el dinero siga circulando en nuevos proyectos turísticos.
Se trata de inversiones intermedias, no de grandes obras, sino que con ellas se busca mejorar y ampliar la oferta y los circuitos turísticos en toda la provincia.