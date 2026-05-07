Temporada récord en Aconcagua con más de 106.000 visitantes marca el crecimiento del turismo recreativo

El Valle de Horcones, el punto de atracción del turismo de altura

El Valle de Horcones se convirtió en uno de los puntos más convocantes del parque gracias a su oferta de circuitos recreativos y servicios para turistas nacionales, regionales e internacionales, sin necesidad de experiencia técnica en montañismo.

Uno de los factores clave para este crecimiento fue la habilitación del ingreso a la Laguna y al Valle de Horcones durante todo el año, medida establecida por el Decreto 2322-25 y sujeta a las condiciones climáticas. La decisión permitió extender la temporada turística y mantener el flujo de visitantes más allá de los meses tradicionales del verano.

cumbre por la paz aconcagua 6 El Parque Aconcagua se transformó en una atracción para disfrutarla todo el año. Foto: Acuvema

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta política ayudó a desestacionalizar la actividad y fortalecer el posicionamiento del parque como un destino accesible durante gran parte del año.

Crece el turismo de cercanía en alta montaña

En términos generales, el Parque Provincial Aconcagua superó los 106 mil visitantes en todas sus categorías, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de Mendoza.

El balance de la temporada también mostró una diversificación en el perfil de los visitantes, con una mayor presencia de turistas nacionales y regionales que eligieron la alta montaña como una opción de turismo de cercanía y escapadas recreativas.

En paralelo, el Puente del Inca también tuvo una temporada destacada, con más de 130 mil personas recorriendo este emblemático sitio turístico, clave dentro del circuito de alta montaña.

Los indicadores oficiales reflejan así una temporada marcada por la combinación de turismo internacional, actividades deportivas y un fuerte crecimiento del turismo recreativo y familiar, en un esquema que apunta a ampliar el acceso a la montaña bajo criterios de sostenibilidad y desarrollo turístico inclusivo.