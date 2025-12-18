Mendoza aprobó el financiamiento para 9 obras clave de infraestructura turística en municipios

Un concurso con alcance provincial

El llamado a concurso para obras de infraestructura turística municipal despertó un fuerte interés: 19 proyectos fueron presentados por distintos municipios. Tras una evaluación técnica que contempló criterios de viabilidad, impacto turístico, sustentabilidad económica y factibilidad financiera, 9 iniciativas resultaron seleccionadas para recibir financiamiento.

Los municipios deberán devolver el crédito en un plazo de 10 años.

El análisis estuvo a cargo de equipos técnicos del Emetur y de la Subsecretaría de Infraestructura. El proceso contó además con dictamen favorable de la Asesoría Letrada del organismo.

Las obras que recibirán financiamiento

Los proyectos aprobados abarcan desde desarrollos culturales y patrimoniales hasta intervenciones en zonas estratégicas del turismo mendocino:

Godoy Cruz : Ciudad del Vino de Mendoza, con una inversión de 9.999.360 de dólares .

: Ciudad del Vino de Mendoza, con una inversión de . Las Heras : Plan Integral de Infraestructura Turística en Alta Montaña (Puente del Inca – Las Cuevas), por 10 millones de dólares .

: Plan Integral de Infraestructura Turística en Alta Montaña (Puente del Inca – Las Cuevas), por . Rivadavia : Centro tradicionalista en la Casa Duffau, por 335.570 dólares , y Puesta en valor de la Bodega Gargantini, por 451.389 de dólares .

: Centro tradicionalista en la Casa Duffau, por , y Puesta en valor de la Bodega Gargantini, por . Maipú : Museo de la Olivicultura y el Aceto, con 1.076.600 de dólares .

: Museo de la Olivicultura y el Aceto, con . Junín : Recuperación del Molino Histórico “Hacienda del Libertador”, por 350.000 dólares .

: Recuperación del Molino Histórico “Hacienda del Libertador”, por . Ciudad de Mendoza : Sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín, con 225.000 dólares .

: Sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín, con . General Alvear : Parque recreativo y Costanera Centro, por 2.500.000 dólares .

: Parque recreativo y Costanera Centro, por . Lavalle: Casa de Regionales en el Museo Histórico Natural, con 106.245 dólares.

Turismo como política de desarrollo

Desde el Emetur destacaron que cada una de estas obras busca transformarse en un motor de desarrollo local, fortaleciendo las cadenas de valor, generando empleo y ampliando la oferta turística en todas las regiones de Mendoza. La iniciativa apunta a consolidar un crecimiento equilibrado del turismo provincial, con impacto directo en las economías municipales y en la proyección nacional e internacional de la provincia.

Las obras deberán concretarse en un plazo máximo de 18 meses y estarán alineadas con el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y el Plan de Gestión Turística Provincial. Los fondos serán reintegrables en un período de hasta diez años.

Con una inversión estatal de hasta 500 millones de pesos por proyecto, el programa ofrece créditos a tasas subsidiadas y aportes no reembolsables que cubren hasta el 50% de la inversión, fortaleciendo así el desarrollo turístico en áreas con menor nivel de explotación.