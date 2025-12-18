Tras una denuncia por violencia de género, destituyeron al concejal Facundo Arce de Tupungato

Embed - Facundo Arce concejal de Tupungato

Cómo fue la denuncia que originó el proceso interno

La denuncia que dio origen al proceso fue presentada el 4 de octubre de 2024 por la asesora legal del Concejo Deliberante de Tupungato, quien aseguró haber sido violentada verbalmente por Facundo Arce durante una instancia laboral. A partir de esa presentación, el cuerpo deliberativo resolvió activar los mecanismos internos previstos para este tipo de situaciones, tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades de Mendoza (Ley 1079).

Para este fin se conformó una comisión investigadora integrada por representantes de distintos bloques políticos, para analizar la denuncia y evaluar si correspondía aplicar sanciones administrativas. La investigación se extendió durante casi un año e incluyó la recopilación de testimonios y documentación correspondiente al caso.

La suspensión preventiva del concejal de Tupungato

El 27 de noviembre pasado, el Honorable Concejo Deliberante resolvió suspender a Arce por un plazo de 15 días hábiles. Durante ese período, el concejal tuvo acceso al expediente y pudo ejercer su derecho a defensa, presentando los descargos correspondientes ante la comisión investigadora.

Una vez cumplido el plazo de suspensión y concluida la etapa de análisis, la comisión emitió un informe final que fue elevado al pleno del Concejo Deliberante. Ese documento resultó determinante para la resolución adoptada este jueves.

Qué dijo Arce sobre la destitución

Este jueves, el Concejo Deliberante de Tupungato decidió la destitución de Facundo Arce con nueve de los diez votos del cuerpo, lo que implicó una decisión unánime entre los ediles presentes. La medida se tomó en base al informe elaborado por la comisión investigadora y al procedimiento previsto por la normativa municipal.

Desde el cuerpo legislativo se remarcó que la actuación del Concejo es independiente de las resoluciones judiciales y que se evaluaron las conductas del concejal en el marco del funcionamiento institucional y laboral del organismo.

Luego de conocerse la destitución, Arce difundió un video a través de Facebook en el que expresó: “Finalmente fui destituido como concejal”. En el mismo mensaje sostuvo que se trata de “los costos políticos que tiene que pagar un funcionario por hacer las cosas bien” y cuestionó la decisión del Concejo Deliberante.

El exconcejal también señaló que la denuncia por violencia de género fue analizada por la Justicia y que esta determinó que no existía delito penal, por lo que la causa fue archivada. No obstante, el Concejo Deliberante avanzó con la sanción administrativa, amparándose en sus facultades legales para actuar ante situaciones de violencia en el ámbito institucional