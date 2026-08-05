Accidente del Corsa con papeles truchos: dos protagonistas rompieron el silencio y cruzaron versiones

Aquí, el testimonio de Facundo, el hijo de la fallecida, poco después del accidente. Llama la atención que -según relata- justo un día antes había ido a buscar al Corsa a una playa:

Accidente y revuelo: "Fuimos víctimas de un engaño"

¿Cómo llegó ese automóvil a circular de nuevo por las calles de Mendoza? La abogada Mariela Spaltro, responsable de los procedimientos de remates municipales en Ciudad, defendió su accionar y el de su equipo.

"La percepción que tenemos es que fuimos víctimas de un engaño muy bien hecho", aseveró la funcionaria.

Consultada sobre las medidas de seguridad que tomó al recibir la documentación del supuesto Pablo Núñez en 2025 -y, en consecuencia, "liberar" al Corsa retenido-, Spaltro detalló que se chequeó la "apariencia de legalidad" del instrumento público presentado.

"Lo que hice fue chequear la apariencia de legalidad... yo generalmente escaneo el código QR. Al entrar a ese QR, se linkea con el sistema del Colegio Notarial, en el cual figura que coinciden los números de acta de legalización y en la carga que tienen ellos", explicó.

La abogada Mariela Spaltro.

Respecto a las críticas del Colegio Notarial sobre errores formales en el documento (como la firma y el título en lugares incorrectos o diferencias en el modelo de QR), la funcionaria se desmarcó: "No es un conocimiento que nosotros tengamos, simplemente lo que se hace es ver la apariencia física. No había nada raro, nada que me llamara la atención o que me pusiera en alerta".

Además, argumentó que, al ser todo el sistema digital, la comuna no puede realizar "retención indebida" de los documentos de los ciudadanos. "Podría haber sido también distinta la noticia si una persona viene con instrumentos públicos y yo se los retengo indebidamente porque pido informes a un colegio notarial y a distintas reparticiones".

Spaltro reveló que en sus seis años de gestión bajo este sistema ha llevado 1.481 juicios de remate. De ese total, identificó que solo en 12 o 13 oportunidades se presentaron actuaciones notariales similares a la del Corsa.

"A raíz de la investigación administrativa (que se abrió a partir de este caso) estoy trabajando en todos los casos. Vamos a hacer una revisión exhaustiva para ver que realmente no haya habido otra situación similar", adelantó.

Contraofensiva de la escribana: "Esos documentos no tienen ninguna apariencia de legalidad"

Por su parte, la escribana Lorena Barzola, cuya firma aparece en los papeles truchos con los que se retiró el Corsa, visitó los estudios de radio Nihuil con sus libros de actas y folios oficiales para defender su honorabilidad. Su postura fue categórica: "Yo no otorgué ningún tipo de poder, ni autorización de manejo, ni certificación de firma a la señora fallecida".

Barzola criticó el argumento de la "apariencia de legalidad" esgrimido por Spaltro. "Los documentos que se presentaron en este caso no tienen ninguna apariencia de legalidad ni formalidades", sentenció.

Lorena Barzola, escribana pública, visitó los estudios de radio Nihuil.

La profesional expuso contradicciones técnicas insalvables en el documento apócrifo que le mostraron recientemente. "La primera contradicción es que este documento dice que es un poder. Si es un poder, va en un papel distinto", detalló Barzola. En ese sentido, apuntó directamente contra los filtros estatales: "Esto debería saberlo el funcionario que lo recibe. Me imagino yo. Y si no, se tienen que capacitar".

La escribana explicó el riguroso sistema de seguridad del papel notarial, comparándolo con la fabricación de papel moneda. "Estas hojas tienen ciertas medidas de seguridad, tienen marcas de agua, QR... Todos los insumos nuestros se compran únicamente en el Colegio Notarial y tienen un registro pormenorizado. No hay forma de que nosotros compremos en una imprenta".

Según la investigación del Colegio Notarial, lo que hicieron los estafadores fue "clonar" una legalización real que Barzola sí había emitido, pero que correspondía a una certificación de firmas de una declaración jurada por extravío de papeles de una moto. Aparentemente, los delincuentes reprodujeron esa foja en el falso poder del Corsa y alteraron el código QR de verificación.

Barzola aclaró que ella decidió presentarse de forma espontánea el lunes a primera hora ante la Unidad Fiscal de Capital para ponerse a disposición de la Justicia. Llevó consigo su libro de firmas y los datos del DNI de la persona real a la que le certificó la firma por el trámite de la moto, cuya identidad permanece bajo secreto de sumario. "Yo me he comunicado con esta persona... Por supuesto que cuando tocan estas cosas, todo el mundo pierde la memoria, se olvida, no se acuerda", deslizó.

Tres fiscalías detrás de una estafa y una posible banda

El caso ha escalado de tal forma que el Ministerio Público Fiscal de Mendoza mantiene abiertas tres líneas de investigación simultáneas:

La Unidad Fiscal de Tránsito (a cargo de Mariana Gutiérrez), encargada de investigar el choque del Corsa en el Acceso Sur conducido por Lucas Germán Segura en estado de ebriedad.

en el Acceso Sur conducido por Lucas Germán Segura en estado de ebriedad. La Unidad Fiscal de Delitos No Especializados (a cargo de Mónica Fernández Poblet), que investiga la falsificación y uso de la documentación notarial apócrifa que facilitó el retiro del rodado en 2025.

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que a partir de este miércoles investiga la usurpación de identidad denunciada por el verdadero Pablo Antonio Núñez, a quien no solo le usaron el nombre para retirar el Corsa, sino también para alquilar en 2025 un automóvil en una agencia de la Quinta Sección que jamás fue devuelto.

Tanto Spaltro como Barzola coinciden en una hipótesis inquietante: puede haber una banda delictiva operando detrás de esta trama. Mientras la Justicia avanza, el Chevrolet Corsa -ya prácticamente chatarra- continúa retenido como la prueba de una estafa que expuso los límites de los controles estatales.