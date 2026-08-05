Manejó alcoholizado, atropelló a una mujer que murió un año después y fue condenado por homicidio

El accidente ocurrió en Las Heras por un conductor con alcoholemia.

Katherina Leonela Cáceres (35) era oriunda de Tucumán pero estaba con su hija de 3 años de vacaciones en Mendoza. El trágico destino quiso que fueran arrolladas por el auto del conductor ebrio. La mujer se terminó llevando la peor parte, con graves lesiones y con su muerte, más de un año después.

La discusión legal por el accidente con alcoholemia

El periplo hospitalario de Katherina Cáceres fue de mal a peor. En su primer ingreso al Hospital Central fue diagnosticada con una lesión medular permanente, paraplejia y luxación de cadera. Incluso su esposo tuvo que pedir ayuda de mendocinos y de las autoridades para poder regresar con su familia a Tucumán.

El 26 de abril de 2023 fue trasladada al Hospital Zenón Santilla de Tucumán. A esa altura ya tenía escaras y otras lesiones causadas por su postración prolongada tras el accidente. El 5 de mayo siguiente fue derivada al Hospital Sarmiento en mal estado general, con neumonía bilateral y un shock séptico por las infecciones en la piel, partes blandas y aparato respiratorio. Murió el 19 de mayo.

En la investigación penal, Matías Giraudo fue imputado en un primer momento por lesiones culposas gravísimas agravado por circular alcoholizado y en sentido contrario. Tras conocerse el fallecimiento de la víctima, comenzó la discusión sobre un posible homicidio.

La defensa del conductor sostenía que Katherina Cáceres murió por una infección generalizada debido a una mala praxis médica y no por las heridas del accidente en sí. Los abogados querellantes, Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, sostuvieron la hipótesis contraria.

Finalmente triunfó esta última postura ya que Matías Giraudo fue condenado este miércoles por el delito de homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado y en sentido contrario. La pena que acordaron todas las partes fue de 3 años de prisión en suspenso -continuará en libertad- y 7 años de inhabilitación para conducir vehículos.