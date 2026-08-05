Si un conductor atropella a una persona y la víctima fallece un año después en un hospital, ¿puede ser condenado por la muerte? Esa fue la discusión central por un accidente ocurrido en Las Heras que, de postre, fue protagonizado por un hombre alcoholizado. La sentencia se terminó conociendo este miércoles en un juicio abreviado.
Manejó alcoholizado, atropelló a una mujer que murió un año después y fue condenado por homicidio
La discusión en la causa se centró en si la víctima había muerto por culpa del conductor alcoholizado y si fue por causas hospitalarias
El profesor de Educación Física Matías Exequiel Giraudo, hoy de 33 años, estaba al mando de su auto VW Voyage en las primeras horas de la mañana del 19 de marzo de 2022. Pese a que era cerca de las 8, todavía tenía alcohol en sangre. El alcoholímetro arrojó un resultado de 1,25 gramos.
Producto de su ebriedad, cuando circulaba por calles Olascoaga y Juan Manuel Rosas, de Las Heras, perdió el dominio del auto, se cruzó de carril y terminó atropellando a una madre y su hija.
Katherina Leonela Cáceres (35) era oriunda de Tucumán pero estaba con su hija de 3 años de vacaciones en Mendoza. El trágico destino quiso que fueran arrolladas por el auto del conductor ebrio. La mujer se terminó llevando la peor parte, con graves lesiones y con su muerte, más de un año después.
La discusión legal por el accidente con alcoholemia
El periplo hospitalario de Katherina Cáceres fue de mal a peor. En su primer ingreso al Hospital Central fue diagnosticada con una lesión medular permanente, paraplejia y luxación de cadera. Incluso su esposo tuvo que pedir ayuda de mendocinos y de las autoridades para poder regresar con su familia a Tucumán.
El 26 de abril de 2023 fue trasladada al Hospital Zenón Santilla de Tucumán. A esa altura ya tenía escaras y otras lesiones causadas por su postración prolongada tras el accidente. El 5 de mayo siguiente fue derivada al Hospital Sarmiento en mal estado general, con neumonía bilateral y un shock séptico por las infecciones en la piel, partes blandas y aparato respiratorio. Murió el 19 de mayo.
En la investigación penal, Matías Giraudo fue imputado en un primer momento por lesiones culposas gravísimas agravado por circular alcoholizado y en sentido contrario. Tras conocerse el fallecimiento de la víctima, comenzó la discusión sobre un posible homicidio.
La defensa del conductor sostenía que Katherina Cáceres murió por una infección generalizada debido a una mala praxis médica y no por las heridas del accidente en sí. Los abogados querellantes, Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, sostuvieron la hipótesis contraria.
Finalmente triunfó esta última postura ya que Matías Giraudo fue condenado este miércoles por el delito de homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado y en sentido contrario. La pena que acordaron todas las partes fue de 3 años de prisión en suspenso -continuará en libertad- y 7 años de inhabilitación para conducir vehículos.
En pocas palabras
- Condena por homicidio: conductor alcoholizado atropelló a una mujer que murió un año después.
- Causa de muerte: se debatió si la víctima falleció por el accidente o por causas hospitalarias.
- Fallo judicial: el conductor fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y 7 de inhabilitación.