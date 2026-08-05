Nueva condena contra Laura Salinas, la mujer que no cesa de cometer estafas simulando ser funcionaria provincial

Laura Salinas, la estafadora serial que no para de cometer fraudes.

Las estafas por las que fue condenada

Los hechos que admitió Laura Salinas ocurrieron entre 2017 y 2024. En la mayoría de los casos, la mujer se ganaba la confianza de personas de su entorno -generalmente amigos de amigos- asegurado que era funcionaria provincial. En algunas ocasiones decía ser prensera de Alfredo Cornejo, en otras que era secretaria del legislador Andrés Peti Lombardi.

El modus operandi de estafa que más utilizaba era ofrecer una carpeta para adquirir una casa en algún barrio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Para que las víctimas crean en su palabra les enviaba documentación membretada y supuestamente firmada por el gobernador.

De esta forma, logró que en 5 víctimas le entreguen en total una suma superior a los $800.000. Claro que los estafados jamás adquirieron su casa propia.

La estafadora serial volvió a ser condenada.

Otros mecanismos de estafas

En mayo de 2022 Laura Salinas se contactó mediante WhatsApp con una mujer que ofrecía productos tejidos en redes sociales. Para el fraude usó un alter ego. Decía que se llamaba Carolina, que era abogada y que trabajaba en el Poder Judicial. Le pidió tres sweaters a la emprendedora y acordó juntarse en calle Pedro Molina, pleno centro judicial, pasar pagarle los $150.000 correspondientes.

Con las prendas de ropa en su mano, simuló que intentaba transferirle el dinero pero no tenía señal de celular. Con su carisma, la convenció de que le llevaría al día siguiente el efectivo. Eso nunca ocurrió y meses después fue denunciada por estafa.

Cuando fue detenida por ese hecho y se encontraban en los calabozos de una comisaría, conoció a otra mujer detenida y, sin perder el tiempo, le pidió su número de teléfono. A mediados de diciembre, le hizo una videollamada y le dijo que había obtenido al libertad -en realidad le habían dado la prisión domiciliaria- gracias a un contacto judicial que tenía y que había limpiado sus antecedentes.

Le pasó el contacto a la mujer. Era un número de teléfono de Buenos Aires. La víctima dialogó con esa persona, supuestamente llamada Aldana. Le terminó transfiriendo cerca de $400.000 para arreglar su causa judicial, algo que claramente nunca paso. A los días se dio cuenta que había sido estafada y radicó otra denuncia contra Laura Salinas.

Laura Salinas, la estafadora serial que no para de cometer fraudes.

La estafadora que nunca paró

Otra acusación sostiene que en julio de 2024 contactó a una mujer que ofrecía el servicio de mesas dulces a través de Facebook. Su nueva personalidad era la de una médica obstetra esposa del fiscal Flavio D'amore -paradójicamente, era investigador judicial de Delitos Económicos-. La contrató para celebrar el cumpleaños de su hija en un salón infantil en agosto. En ese caso pagó el servicio. Pero en septiembre volvió a contratar la comida dulce para una reunión de amigas médicas. En ese caso no lo abonó.

Pero no sólo eso, sino que le prometió a la emprendedora que podía ayudarla a realizar un tratamiento de fertilidad sin costo. Sólo debía pagar $1 millón para realizarse unos estudios. La víctima lo pagó y Laura Salinas la citó para un turno en una clínica, pero luego lo suspendió por una supuesta enfermedad de su hija. La situación se fue dilatando hasta que finalmente la víctima hizo la denuncia judicial.

Por último, se detectó que mientras cumplía prisión domiciliaria por estas denuncias de estafa la mujer presentó ante la Justicia pedidos de consultas médicas y hasta una internación en el Hospital Español, lo cual era todo mentira. Por este motivo, también fue condenada por falsificación de documentación.