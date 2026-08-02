A medida que las tecnología va avanzando, los estafadores utilizan todo su ingenio para seguir ganando dinero fácil. Prueba de ello es una causa que tiene detenido a un hombre de 32 años que aprovechó una vulnerabilidad en un posnet virtual, hackeó el sistema y se cobró las ventas que realizó un conocido comercio de construcción durante 2 semanas. La investigación sostiene que se embaucó $40 millones, aproximadamente.
Estafa: hackeó el posnet de un comercio y durante 2 semanas cobró ventas por $40 millones
Un hombre de 32 años quedó preso en la cárcel tras ser imputado por la particular estafa que habría cometido junto con su pareja
Según la imputación que sostiene la Fiscalía de Delitos Económicos, el 18 de mayo pasado una pareja ingresó a Hipercerámico, un conocido comercio de venta de materiales para la construcción que está ubicado sobre Acceso Norte, en Las Heras. La mujer ya había acudido días anteriores para solicitar un presupuesto, aunque la pesquisa cree que en realidad fue a hacer una tarea de inteligencia previa a la estafa.
Ese 19 de mayo, la mujer distrajo durante algunos minutos al vendedor que los estaba atendiendo. Mientras tanto, el hombre tomó un posnet de Mercado Pago y en cuestión de segundos logró cambiar el destinatario de los cobros, ya que esa aplicación no requiere mayores medidas de seguridad para hacerlo.
El descubrimiento de la estafa y la detención
A la administración de Hipercerámico le llegó un mail advirtiendo el cambio de titularidad en el posnet, pero quedó perdido entre decenas de correos que reciben diariamente desde Mercado Pago. El engaño duró hasta el 6 junio siguiente, cuando la contadora del comercio notó que no habían impactado en sus cuentas las 278 ventas que habían realizado por un total de $39.489.461.
Con la denuncia realizada, no fue muy difícil dar con el sospechoso. El dinero de las ventas iba destinado a una de las 12 cuentas de Mercado Pago que tiene a su nombre Fernando Joel Cabañas (32) -todas fueron vaciadas luego de la estafa-. Además, las cámaras de seguridad del comercio lo filmaron tanto a él como a su pareja mientras realizaban la maniobra.
El 25 de junio, Fernando Cabañas fue detenido en la puerta del Polo Judicial Penal cuando acudió a una citación. La fiscal Susana Muscianisi lo imputó por defraudación mediante técnica informática, delito que prevé de 1 mes a 6 años de cárcel. En los últimos días, el juez Diego Flamant dictó la prisión preventiva y ordenó que continúe alojado en la cárcel. El mismo delito le endilgaron a la mujer, aunque en su caso mantuvo la libertad.
Los antecedentes por estafa
No es la primera vez que Fernando Cabañas, quien es chofer de colectivos, tiene roces judiciales. Cuenta con una condena por delitos de violencia de género y por cometer otras 3 estafas a mediados de 2022. En esos casos, realizó compras en distintos comercios y simuló pagarlas con un comprobante de transferencia falso. El monto de la mercadería que sustrajo alcanzó los $150.000 aproximadamente. Recibió una pena de 3 años en suspenso y quedó en libertad.
Fuentes judiciales detallaron que actualmente el hombre también tiene otra denuncia por una estafa similar a la que cometió en Hipercerámico, aunque en una conocida tienda de pastas que tiene varias sucursales en el Gran Mendoza.
En pocas palabras
- Estafa en Hipercerámico: detuvieron a Fernando Joel Cabañas por desviar $39.489.461 mediante manipulación de terminales de pago.
- Modus operandi: la pareja distraía al vendedor, manipulaba el posnet y desviaba fondos a 12 cuentas de Mercado Pago.
- Antecedentes y reincidencia: Cabañas ya contaba con condenas anteriores por estafas similares cometidas en 2022.