Estafa: hackeó el posnet de un comercio y durante 2 semanas cobró ventas por $40 millones

Los estafadores hackearon un posnet de Mercado Pago. Imagen ilustrativa.

El descubrimiento de la estafa y la detención

A la administración de Hipercerámico le llegó un mail advirtiendo el cambio de titularidad en el posnet, pero quedó perdido entre decenas de correos que reciben diariamente desde Mercado Pago. El engaño duró hasta el 6 junio siguiente, cuando la contadora del comercio notó que no habían impactado en sus cuentas las 278 ventas que habían realizado por un total de $39.489.461.

Con la denuncia realizada, no fue muy difícil dar con el sospechoso. El dinero de las ventas iba destinado a una de las 12 cuentas de Mercado Pago que tiene a su nombre Fernando Joel Cabañas (32) -todas fueron vaciadas luego de la estafa-. Además, las cámaras de seguridad del comercio lo filmaron tanto a él como a su pareja mientras realizaban la maniobra.

El 25 de junio, Fernando Cabañas fue detenido en la puerta del Polo Judicial Penal cuando acudió a una citación. La fiscal Susana Muscianisi lo imputó por defraudación mediante técnica informática, delito que prevé de 1 mes a 6 años de cárcel. En los últimos días, el juez Diego Flamant dictó la prisión preventiva y ordenó que continúe alojado en la cárcel. El mismo delito le endilgaron a la mujer, aunque en su caso mantuvo la libertad.

La estafa se concretó en Hipercerámico, el comercio de Las Heras.

Los antecedentes por estafa

No es la primera vez que Fernando Cabañas, quien es chofer de colectivos, tiene roces judiciales. Cuenta con una condena por delitos de violencia de género y por cometer otras 3 estafas a mediados de 2022. En esos casos, realizó compras en distintos comercios y simuló pagarlas con un comprobante de transferencia falso. El monto de la mercadería que sustrajo alcanzó los $150.000 aproximadamente. Recibió una pena de 3 años en suspenso y quedó en libertad.

Fuentes judiciales detallaron que actualmente el hombre también tiene otra denuncia por una estafa similar a la que cometió en Hipercerámico, aunque en una conocida tienda de pastas que tiene varias sucursales en el Gran Mendoza.