Menos de 3 años de prisión para el reconocido oftalmólogo que cometió casi 40 estafas por más de 180.000 dólares

Pedro Miranda, el oftalmólogo condenado por las estafas.

De esta forma, Pedro Miranda sostuvo su libertad la cual había obtenido en febrero de 2025 tras estar 4 meses alojado en la penitenciaría. Las víctimas no obtuvieron un resarcimiento económico, pese a que el médico había manifestado su intención de devolver el dinero.

El oftalmólogo Pedro Miranda y las denuncias por estafas

El 10 octubre de 2024, el oftalmólogo Pedro Miranda fue detenido cuando salía de su reconocida clínica Dyter ubicada en Peatonal Sarmiento, de la Ciudad de Mendoza. En un principio fue imputado por 11 expedientes de estafas pero las denuncias se fueron acumulando y fue está acusado formalmente en 39 casos.

La mayoría de los casos son de pacientes que asistieron a una consulta con el oftalmólogo y decidieron pagarle adelanto de operaciones que debían realizarse -en algunos casos eran innecesarias según sus propios testimonios-, pero las intervenciones nunca se concretaron o se hicieron de mala manera, por ejemplo sin colocar lentes intraoculares que las víctimas habían pagado.

Otra de las modalidades de estafa, donde sacaba tajadas superiores a los 20.000 dólares, era ganarse la confianza de sus pacientes y ofrecerles que inviertan grandes sumas de dinero en su clínica, las cuales tendrían retorno inmediato de casi el 50% con la compra de insumos oftalmológicos. Claro que todo era mentira.