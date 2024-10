Una víctima del oftalmólogo: "Me usó la única tarjeta que tengo y sacó todo el monto que pudo"

Pedro Miranda oftalmólogo 2.jpg El oftalmólogo Pedro Miranda está señalado por una serie de estafas en Mendoza.

"Me dijo que a los días compraba los insumos y me operaba. Estaba muy entusiasmada. Era todo rápido, pero empezó a pasar la operación para otros días y nunca la hicimos", aseveró.

Durante ese lapso, sólo tenía contacto mediante WhatsApp con la secretaria de la clínica. En una ocasión, acudió días después, ya que Pedro Miranda le sugirió una interconsulta con un especialista en párpados.

"Ese médico me pidió unos estudios y me terminó diciendo que no me podían operar de la manera en que lo quería hacer Pedro Miranda porque no me iba a servir. Cosas de la vida que después de todo esto me terminé operando con ese mismo oftalmólogo en San Martín. Me dijo que nunca le pagaron esa interconsulta", recordó.

La mujer inició una causa judicial pero en el ámbito civil por daños y perjuicios. Si bien todavía no hay sentencia al respecto -hay antecedentes en ese fuero donde han fallado para que el oftalmólogo indemnice a las víctimas-, hasta el momento han logrado que la Justicia le embargue un vehículo, según explicó la víctima.

Presunto estafador serial

El jueves 10 octubre, el oftalmólogo Pedro Miranda fue detenido en pleno centro, a metros de su reconocida clínica Dyter ubicada en Peatonal Sarmiento.

La fiscal de Delitos Económicos Mariana Pedotlo formalizó por once expedientes de estafas. Sin embargo, las denuncias se fueron acumulando con el paso de los días y ahora lo formalizaron por cuatro hechos más, según informaron en un comunicado oficial de la Justicia.

Más allá de tratarse de delitos excarcelables y de que no tiene antecedentes penales, la Fiscalía determinó que quede alojado en la penitenciaría. El modus operandi es en todos los casos más o menos similar: el oftalmólogo pedía dinero adelantado a sus clientes para realizar las intervenciones quirúrgicas que aparentemente nunca concretaba.