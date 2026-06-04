La cadena Meliá confirmó una inversión de U$S25 millones en su primer hotel de Mendoza desde diciembre

De la mano del grupo argentino Almarena, para 2028 la cadena habrá llegado a 13 eslabones en Argentina con los 2 proyectados en la provincia, que tiene al hotel a mayor altura del mundo entre sus atractivos. Hoy Meliá cuenta con 6 operativos, de los cuales 4 abrió desde el 2024, y otros 5 nuevos en proceso de apertura que se firmaron recientemente.

hotel melia Según el CEO del grupo hotelero español, Meliá apuesta al lifestyle y a un turismo "cada vez más experiencial"

Dos nuevos hoteles para el 2028

Meliá Mendoza, ubicado en pleno corazón de la ciudad, contará con 140 habitaciones, restaurante, bar y salones de reuniones. Y operará bajo la marca Meliá Hotels & Resorts, un formato pensado para "un entorno urbano dinámico y cosmopolita, con una propuesta tanto para el que viaja por negocios como de ocio".

"Reconocida mundialmente por sus paisajes de montaña, sus viñedos de prestigio internacional y su estilo de vida, Mendoza se posiciona como un enclave único donde naturaleza, gastronomía y enoturismo convergen, y donde ahora Meliá desplegará su propuesta de hospitalidad española", informaron desde Meliá Hotels International.

Por su parte, Meliá Collection Valle de Uco será el sello del futuro hotel proyectado en Tupungato, distante a unos 100 kilómetros del Meliá céntrico, rodeado de viñedos y con la Cordillera de los Andes como telón de fondo. Un hotel de lujo con 110 habitaciones (incluidas 10 Branded Residences) zona wellness, área infantil y "diversa oferta gastronómica".

La apuesta de la cadena se enfoca en un negocio de nicho: la demanda creciente de experiencias premium y lifestyle. De hecho, en Buenos Aires, Meliá opera 4 hoteles (Recoleta Plaza, Casa Lucía Meliá Collection, y los Affiliated by Meliá Almarena Madero Urbano y Almarena Puerto Retiro).

Además está el Gran Meliá Iguazú, reconocido como mejor hotel de Argentina en los World Travel Awards; y Alejandro I Affiliated by Meliá, en Salta, que refuerza su presencia en destinos culturales. Pronto sumará otras 2 aperturas: el Gran Meliá del Fin del Mundo en Ushuaia, y otro Meliá Collection en Bariloche, y el debut de la marca INNSiDE by Meliá en Costa del Este.

Según Escarrer "estamos construyendo una presencia sólida, diversa y diferencial, basada en destinos únicos y en propuestas que conectan con el estilo de vida local. Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sostenible, consolidando a Meliá como un referente en hospitalidad de alto valor en la región”.