Nicole Verón es la ex policía de la Ciudad de Buenos Aires que en 2025 fue desafectada de la fuerza de seguridad porteña al comprobarse que publicaba videos eróticos en sus redes sociales con el uniforme oficial y que ahora está envuelta en un nuevo escándalo tras ser detenida por tenencia ilegal de arma.
Los videos manejando a 200 km/h que subía Nicole, la policía hot detenida con drogas y armas
La ex policía ya había sido exonerada de la fuerza cuando descubrieron, años atrás, que subía contenido erótico a sus redes sociales
Esta nueva causa inició en las últimas horas cuando la policía viajaba a bordo de un auto BMW con otras dos mujeres y produjeron un accidente en la Autopista Riccheri, provocando que la muerte de un hombre.
Sin embargo, el escenario cambió abruptamente cuando se comprobó que trasladaba un arma ilegal y drogas en el interior del vehículo.
Quién es la policía Nicole Verón
El escándalo se desató en noviembre del 2025 cuando se dieron a conocer los videos que Nicole Verón publicaba en sus redes sociales con alto contenido erótico y en el que usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
En un comienzo se creyó que era un disfraz, pero tras el análisis se pudo establecer que se trataba de una oficial que llevaba tres años en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
De este modo, en un principio Nicole Verón quedó apartada de sus funciones, pero luego se llevó a cabo su exoneración debido a que "dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública".
En un descargo, la policía Nicole Verón expuso que hacía los videos por “necesidad” y otra manera de “encontrar una salida laboral” debido a que durante la creación de los videos cursaba una licencia médica que, según ella, redujo su sueldo a unos $600.000, un monto insuficiente para sus gastos.