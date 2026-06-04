Los videos manejando a 200 km/h que subía Nicole, la policía hot detenida con drogas y armas

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Nicole Verón, junto a una amiga, se mostró en redes en un BMW a más de 200 km/h. Anoche la detuvieron luego de un trágico accidente en la Autopista Ricchieri, donde le encontraron una 9mm y droga. pic.twitter.com/kGGA8CfRSP — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) June 4, 2026

Quién es la policía Nicole Verón

El escándalo se desató en noviembre del 2025 cuando se dieron a conocer los videos que Nicole Verón publicaba en sus redes sociales con alto contenido erótico y en el que usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En un comienzo se creyó que era un disfraz, pero tras el análisis se pudo establecer que se trataba de una oficial que llevaba tres años en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

policia-nicole-veron-onlyfans Nicole Verón, la expolicía otra vez envuelta en un escándalo.

De este modo, en un principio Nicole Verón quedó apartada de sus funciones, pero luego se llevó a cabo su exoneración debido a que "dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública".

En un descargo, la policía Nicole Verón expuso que hacía los videos por “necesidad” y otra manera de “encontrar una salida laboral” debido a que durante la creación de los videos cursaba una licencia médica que, según ella, redujo su sueldo a unos $600.000, un monto insuficiente para sus gastos.