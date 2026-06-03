Acudía asiduamente a un gimnasio en la ciudad de Rosario. Pero no era sólo para mejorar su salud o verse más musculoso frente al espejo, sino también para engordar su billetera. El hombre terminó detenido bajo la sospecha de que le robaba las tarjetas de créditos a otros clientes del lugar y efectuaba compras a través de un postnet portátil.
Le robaba las tarjetas de crédito a sus "gymbro's" y hacía compras con un posnet portátil
El perjuicio que causó el cliente del gimnasio con sus compañeros tras los robos fue de aproximadamente $25 millones
Un hombre fue detenido en los últimos días en un gimnasio de la ciudad santafesina de Rosario acusado de robarle las tarjetas bancarias a compañeros abriéndoles el locker del instituto.
Según la primera información oficial que surgió tras la detención, el acusado de los robos llevaba encima un posnet con el cual realizaba operaciones a su favor y de esta forma sustraía el dinero virtual.
Robos en el gimnasio
La investigación avanzó cuando una mujer de 36 años presentó diversas denuncias en una comisaría de Rosario en la que manifestaba que alguien le había sustraído su tarjeta de crédito y realizaba transacciones bancarias, las cuales ella no reconocía. Durante días la mujer no recibió respuesta, hasta que en la última acusación la Policía actuó y logró la detención del sospechoso, un hombre de 39 años.
La mujer comentó que logró identificar al acusado tras pedir las cámaras de seguridad del gimnasio, ubicado sobre la calle Salta 1600 en la localidad de Rosario, lo que permitió detectar la maniobra ilícita.
Según el medio Rosario 3, el acusado habría realizado el mismo accionar con otros compañeros del lugar, por lo que este lunes se concretó su detención mientras tomaba una clase de boxeo en el propio gimnasio. Hasta el momento se informó que el sujeto generó un perjuicio económico de al menos $25 millones. La causa por robo y estafa quedó a cargo del fiscal de esa localidad de Santa Fe, Damián Cimino, y no se descarta que surjan nuevas denuncias.