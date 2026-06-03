Le robaba las tarjetas de crédito a sus "gymbro's" y hacía compras con un posnet portátil

Embed - ASÍ ROBABA LOS DATOS DE TARJETAS EN LOS LOCKERS DE UN GIMNASIO DE ROSARIO Las cámaras de seguridad registraron el accionar de un hombre de 39 años que fue detenido en un gimnasio de Salta al 1600, acusado de sustraer tarjetas bancarias de los casilleros de los clientes. Según la denuncia, tomaba las tarjetas de los lockers, realizaba operaciones con un posnet y luego las devolvía al mismo lugar para evitar ser descubierto. La maniobra habría sido detectada tras revisar las grabaciones del establecimiento. Cadena 3 Rosario FM 100.1 cadena3.com/Rosario | Cadena 3 Rosario

Robos en el gimnasio

La investigación avanzó cuando una mujer de 36 años presentó diversas denuncias en una comisaría de Rosario en la que manifestaba que alguien le había sustraído su tarjeta de crédito y realizaba transacciones bancarias, las cuales ella no reconocía. Durante días la mujer no recibió respuesta, hasta que en la última acusación la Policía actuó y logró la detención del sospechoso, un hombre de 39 años.

La mujer comentó que logró identificar al acusado tras pedir las cámaras de seguridad del gimnasio, ubicado sobre la calle Salta 1600 en la localidad de Rosario, lo que permitió detectar la maniobra ilícita.

Según el medio Rosario 3, el acusado habría realizado el mismo accionar con otros compañeros del lugar, por lo que este lunes se concretó su detención mientras tomaba una clase de boxeo en el propio gimnasio. Hasta el momento se informó que el sujeto generó un perjuicio económico de al menos $25 millones. La causa por robo y estafa quedó a cargo del fiscal de esa localidad de Santa Fe, Damián Cimino, y no se descarta que surjan nuevas denuncias.