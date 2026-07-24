En el último tiempo, una llamativa y peligrosa maniobra delictiva invadió las noticias de ciberseguridad y despertó la preocupación de miles de usuarios. Se trata de la utilización del papel aluminio, un producto infaltable en cualquier cocina, para lograr que los celulares robados queden completamente "invisibles" al rastreo en cuestión de segundos.
El producto que tienes en la cocina y que los ladrones usan para desaparecer tu celular
Con este producto, los ladrones bloquean las señales y pueden hacer desaparecer tu celular. Todos los detalles, en la nota
Este fenómeno usado por los ladrones no es una simple moda ni un truco casero inofensivo. Al cubrir por completo los dispositivos con este metal conductor, se bloquean las ondas electromagnéticas, impidiendo que el teléfono reciba o emita señales de todo tipo.
Por qué el papel aluminio puede "desaparecer" tu celular
La explicación detrás de este método es netamente científica y se remonta a la famosa Jaula de Faraday, un principio físico formulado en el siglo XIX.
Al envolver el celular con varias capas de papel metalizado, se crea un escudo protector que altera los campos eléctricos externos. En la práctica cotidiana, esto logra anular por completo:
- La señal celular (4G y 5G): el teléfono no puede realizar ni recibir llamadas ni datos móviles.
- La geolocalización por GPS: anula aplicaciones clave como Buscar mi iPhone o Encontrar mi dispositivo de Google.
- Conexiones Wi-Fi y Bluetooth: el equipo queda imposibilitado de conectarse a redes o accesorios cercanos.
De esta manera, los ladrones ganan un tiempo valioso tras cometer el hurto en festivales o zonas con gran aglomeración de gente, evitando que el dueño original pueda rastrear la ubicación en tiempo real mientras intentan escapar.
Qué hacer en caso de robo o hurto de tu celular
Para evitar que los delincuentes se salgan con la suya, los especialistas recomiendan actuar rápido y seguir estos pasos:
- Denuncia: realiza la denuncia correspondiente y solicita a tu compañía telefónica el bloqueo inmediato de la tarjeta SIM y del código IMEI del aparato.
- No desvincules tu cuenta: mantén tu cuenta de Google o Apple vinculada al teléfono robado para que el Bloqueo de Activación siga vigente e impida que puedan formatearlo.
- Activa el borrado a distancia: envía la orden de borrado de datos desde otro equipo; aunque el celular esté envuelto en aluminio, la orden quedará en espera y se ejecutará apenas vuelva a conectarse a la red.
En pocas palabras
- Papel aluminio: los ladrones usan este objeto de cocina para bloquear las señales de los celulares robados.
- Jaula de Faraday: el metal conductor crea un escudo que anula las señales de celular, GPS, Wi-Fi y Bluetooth.
- Acción tras robo: se recomienda denunciar, bloquear el equipo por IMEI y activar el borrado remoto de datos.