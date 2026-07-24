El producto que tienes en la cocina y que los ladrones usan para desaparecer tu celular

Este fenómeno usado por los ladrones no es una simple moda ni un truco casero inofensivo. Al cubrir por completo los dispositivos con este metal conductor, se bloquean las ondas electromagnéticas, impidiendo que el teléfono reciba o emita señales de todo tipo.

Con este truco, los ladrones crean un escudo protector.

Por qué el papel aluminio puede "desaparecer" tu celular

La explicación detrás de este método es netamente científica y se remonta a la famosa Jaula de Faraday, un principio físico formulado en el siglo XIX.