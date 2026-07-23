Envolver una nuez en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchos podrían pensar que se trata de un simple capricho o un paso innecesario. Pero lo cierto es que este truco casero con papel aluminio esconde una ventaja sumamente práctica para conservar las propiedades nutricionales y la frescura de la nuez por mucho más tiempo.

Este truco esconde una ventaja sumamente práctica.

Para qué sirve envolver la nuez en papel aluminio

Las nueces son famosas por su alto contenido de grasas saludables y aceites naturales. Sin embargo, esos mismos componentes las vuelven extremadamente sensibles a los factores del ambiente.