Si tenés remolacha o betarraga en casa no tires la raíz, tienes un tesoro en tus manos: para qué sirve

La mayoría de lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso muy útil para la casa y la salud. Después de cocinar verduras, por ejemplo, lo que no deberías tirar es la raíz que tiene la remolacha porque es un tesoro que hay que aprovechar.
Cuando se cocina la remolacha, ya sea al horno o hervida para ensaladas, lo más común es arrancar sus hojas, cortar y tirar la raíz que nace de ella. Sin embargo, esa parte del vegetal concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente.
Pero además de sus beneficios nutricionales, guardar y reutilizar su raíz ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, un hábito que busca ponerse en práctica gracias al poder y beneficios del reciclaje.
Por qué la raíz de la remolacha o betarraga es un tesoro
- Las hojas y tallos de la remolacha son ricos en hierro, calcio y vitamina A.
- Aportan fibra y antioxidantes.
- Son una buena fuente de riboflavina, así como de folato, manganeso.
- Bajas en grasa, en colesterol y en calorías.
- Son una forma directa de ahorrar dinero porque aprovechás toda la verdura.
- Reducís desperdicio.
Reciclaje: qué hacer con su raíz
Las raíces de la remolacha son una parte totalmente aprovechable de la verdura y tienen múltiples usos en la cocina diaria. Lejos de ser un descarte, pueden convertirse en protagonistas de distintas preparaciones por su sabor y valor nutricional.
En este caso, se pueden cortar en pedazos pequeños y agregar esas raíces a salteados, sopas o guisos, pickles, donde aportan un toque crujiente y un sabor ligeramente dulce. Incluso pueden utilizarse en revueltos o mezclados con otras verduras.
Otra opción es que puedes hacer unas gomitas. Para ello, debes agregar la raíz de las remolachas con miel en una licuadora. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea, cuela la mezcla con un colador y luego vierte el líquido en una olla. Espolvorea la gelatina uniformemente sobre el jugo y deja reposar la mezcla durante 1-2 minutos. Luego vierta la mezcla en los moldes de silicona y refrigere durante una hora o hasta que esté firme.
En pocas palabras
- Raíz de remolacha: Es un tesoro nutricional, rica en fibra, antioxidantes y vitaminas.
- Reducción de desperdicio: Aprovecharla contribuye a disminuir el desperdicio de alimentos y ahorrar dinero.
- Usos culinarios: Se puede usar en salteados, sopas, guisos, pickles o para hacer gomitas caseras.