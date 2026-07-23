Si tenés remolacha o betarraga en casa no tires la raíz, tienes un tesoro en tus manos: para qué sirve

Los tallos y las hojas de la remolacha pueden tener una "segunda vida" antes de tirarlas.

Por qué la raíz de la remolacha o betarraga es un tesoro

Las hojas y tallos de la remolacha son ricos en hierro, calcio y vitamina A.

son ricos en hierro, calcio y vitamina A. Aportan fibra y antioxidantes.

Son una buena fuente de riboflavina, así como de folato, manganeso.

Bajas en grasa, en colesterol y en calorías.

Son una forma directa de ahorrar dinero porque aprovechás toda la verdura.

Reducís desperdicio.

Reciclaje: qué hacer con su raíz

Las raíces de la remolacha son una parte totalmente aprovechable de la verdura y tienen múltiples usos en la cocina diaria. Lejos de ser un descarte, pueden convertirse en protagonistas de distintas preparaciones por su sabor y valor nutricional.

Con la raíz de la remolacha puedes hacer gomitas saludables.

En este caso, se pueden cortar en pedazos pequeños y agregar esas raíces a salteados, sopas o guisos, pickles, donde aportan un toque crujiente y un sabor ligeramente dulce. Incluso pueden utilizarse en revueltos o mezclados con otras verduras.

Otra opción es que puedes hacer unas gomitas. Para ello, debes agregar la raíz de las remolachas con miel en una licuadora. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea, cuela la mezcla con un colador y luego vierte el líquido en una olla. Espolvorea la gelatina uniformemente sobre el jugo y deja reposar la mezcla durante 1-2 minutos. Luego vierta la mezcla en los moldes de silicona y refrigere durante una hora o hasta que esté firme.