Si tenés brócoli en casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizar su tronco

tallo del brocoli (1) Los tallos de brócoli pueden tener una "segunda vida" después de cocinarlos.

Por qué el tronco del brócolí es un tesoro

El tronco del brócoli aporta vitaminas y más fibra vegetal, por lo que si eliges consumirlo es mucho más saciante sin generar pesadez, y puede ser un bocado rico para picotear crudo entre horas. Esto permite aprovechar mejor sus antioxidantes, ya que al cocinar la verdura hay ligeras pérdidas de vitamina C.

También se puede cocinar como el resto de la hortaliza, en ese caso pudiendo dejar una capa más superficial de la corteza exterior ya que se ablandará durante la cocción. Pues el tallo o tronco tiene las mismas propiedades que la cabeza de flores.

Reciclaje: cómo reutilizar el tronco del brócoli

Si deseas usar el tallo para consumo personal, puedes trasnformarlos en chips crujientes para cuando tengas hambre antes de cada comida, en una salsa para fideos e incluso son ideales para servir como aperitivo en reuniones, como snack saludable o para acompañar tus platos principales.

tallo del brocoli (2) Los tallos del brócoli además de ser snaks saludables, pueden ser un abono natural para tus plantas sin gastar un peso.

Sin embargo, además de ser excelente en la cocina como los tallos de la acelga, también pueden serlo en jardinería. Son increíbles sus beneficos.

En este sentido, puedes hacer un compost casero para luego tener un abono natural ideal para macetas y canteros. Si quieres ahorrarte pasos, puedes directamente enterrar el tallo del brócoli cortado en la tierra que con el tiempo, se van a descomponer y liberar nutrientes. Por último podés usarlo como cobertura superficial alrededor de las plantas o hacer un fertilizante líquido y casero para tus plantas, tan solo usando el agua de cocción de esta verdura.