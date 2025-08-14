Brócoli. Son riquísimo y tienen muchas propieades y beneficios.

Brócoli. Son riquísimo y tienen muchas propieades y beneficios.

En invierno es la época ideal para consumir brócoli porque tiene muchísimas propiedades y beneficios. El brócoli es una verdura más rica en nutrientes de lo que se piensa. De forma similar a la coliflor, con flores y tallos comestibles, pertenece a la familia de las Brassicaceae (la misma que la coliflor, la mostaza, la col, la acelga y el rábano).

beneficio2
Br&oacute;coli. El br&oacute;coli tiene muchos beneficios para la salud que pocos conocen.&nbsp;

Brócoli. El brócoli tiene muchos beneficios para la salud que pocos conocen.

El brócoli es una hortaliza con un gran valor nutritivo, pues aporta al organismo vitaminas (vitamina C, B1, B2, B3 y B6, pero sobre todo una gran cantidad de provitamina A, principalmente en forma de beta-carotenos), y minerales como el calcio, el potasio, el selenio, el fósforo, el magnesio y el hierro.

Su alto poder antioxidantes debe principalmente a los beta-carotenos, isocitratos y la vitamina C (una ración de 200 g contiene más de tres veces las recomendaciones diarias de vitamina C). Todos ellos son antioxidantes que protegen frente a los radicales libres, causantes de los procesos de envejecimiento.

Según el sitio, abc.es, el brócoli tiene carotenoides, fibra y vitamina C. También contiene múltiples nutrientes con potentes propiedades anticancerígenas, como diindolilmetano, un poderoso modulador de la respuesta del sistema inmunitario con actividad antiviral, antibacteriana y anticancerígena.

El brócoli contiene ácido fólico y también destaca por su alto contenido en fibra. Otra de sus ventajas es que aporta pocas calorías y pocas grasas.

Además, el brócoli contiene glucosinolatos (principalmente glucorafanina) que, según se está investigando, podrían tener una acción beneficiosa a la hora de prevenir algunos tipos de cáncer (mama, pulmón, colon y útero).

beneficio1
Riqu&iacute;simos. El br&oacute;coli est&aacute; de estaci&oacute;n y se pueden preparar de muchas maneras.&nbsp;

Riquísimos. El brócoli está de estación y se pueden preparar de muchas maneras.

También se está estudiando su capacidad para prevenir infartos y enfermedades como la diabetes, la osteoporosis, el colesterol o las úlceras, pues su acción contribuye al fortalecimiento del sistema inmunitario.

El brócoli también contiene luteína, un antioxidante importante para la salud de los ojos.

Beneficios de comer brócoli: sus orígenes

Los orígenes del brócoli se remontan a la península de Anatolia (hoy Turquía), además de países como Siria y el Líbano, pero rápidamente pasó a formar parte de la dieta de griegos y romanos, donde era muy apreciado por sus virtudes culinarias.

Es una variedad de coliflor de la familia de las crucíferas y existen varias especies, pero la que se consume aquí es el brócoli de “haces verdes”. Y lo maravilloso del brócoli es su versatilidad ya que puede comerse crudo, hervido, al vapor, en puré, gratinado.

Temas relacionados:

Te puede interesar