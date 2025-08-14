Dos hermanos fueron detenidos en una persecución policial al intentar escapar en un auto robado

Esto hizo que los efectivos que estaban detrás de ellos pidieran apoyo para atraparlos, ya que los sospechosos iban a toda velocidad en un auto que robaron tras cometer un asalto el martes pasado.

La peligrosa persecución que terminó con dos detenidos

El primer lugar donde los delincuentes fueron vistos fue en calle Mathus Hoyos y Ruta 40, en Guaymallén, y a los pocos segundos un móvil ya estaba detrás de ellos.

Los siguieron por un tramo de Capital, hasta que regresaron a Las Heras. A medida que recorrían más calles se sumaron móviles de la Unidad Especial de Patrullaje, personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) y de Motorizada, en apoyo a los primeros que los perseguían.

Al mismo tiempo, todos eran guiados a su vez por los operadores de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que también los seguían por imágenes.

Los sospechosos tenían planeado escapar como fuese, y en calles Segundo Callejón Morales y Democracia, de Las Heras, detuvieron la marcha, se bajaron del auto y corrieron hacia un descampado para esconderse en algún lado y evitar ser capturados.

Pero este plan tampoco les funcionó, debido a que los policías los atraparon en calles Democracia y Nasif. Una vez detenidos, los identificaron y constataron que son hermanos de 27 y 30 años con varios antecedentes.

El sistema de vigilancia sigue dando resultados. Otro caso más, como el de las mecheras detectadas por el Centro Estratégico de Operaciones, CEO Central y Capita. Ahora tras una persecución, el personal policial logró 2 aprehensiones mas. pic.twitter.com/FHVZn3eKcl — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) August 14, 2025

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, detalló en un posteo en su cuenta de X que uno de ellos tiene antecedentes por portación de armas, resistencia a la autoridad, hurtos y encubrimientos.

En abril de este año agredió a un policía también en una persecución y por ello fue condenado a 2 meses. Estuvo detenido y salió en libertad el 15 de junio.

El robo por el que fueron detenidos

Eran cerca de las 8.30 del martes 12 de agosto cuando un hombre de 62 años salió de su casa de calle Balcarce al 1.100, de Las Heras. En el momento que se bajó de su auto, un VW Polo Track blanco nuevo, fue sorprendido por dos delincuentes.

Describió que los dos estaban con ropa oscura y usaban capucha, por lo que no pudo ver con claridad sus caras. Lo que sí recordó muy bien fue que uno de ellos lo apuntó con un arma de fuego, la que cree que era una 9 milómetros negra.

detenidos hermanos robo auto las heras En medio de la persecución los delincuentes abandonaron el auto y corrieron hacia un descampado, pero la Policía los atrapó.

Mientras lo amenazaron le exigieron que les entregara las llaves del auto, y por el temor que le causó se las dio sin ningún tipo de resistencia. Así fue como los delincuentes se subieron al Polo y escaparon hacia el Oeste.

Ahora, la Justicia investiga si los asaltantes son los mismos hermanos que fueron detenidos este jueves tras una persecución que terminó en Las Heras.