policía atropellado El policía de Estados Unidos que murió atropellado.

El odio a la policía

En los meses previos al incidente, las redes sociales de Gad Black mostraron un creciente sentimiento antipolicial. En sus redes sociales expresó su apoyo al sospechoso de atropellar a un policía.

El 16 de junio de 2025, alrededor de las 11, conduciendo una camioneta Dodge Ram, siguió a Caleb Eisworth en su moto policial. Un video de vigilancia captó a Gad Black embistiendo intencionalmente la moto policía, arrastrando al agente casi 152 metros y causándole lesiones graves.

El hombre huyó del lugar. Poco después, publicó en Facebook: "Mírenlo en Joor Rd. Se estiró", haciendo referencia al lugar donde ocurrió el incidente vial. Esa misma tarde fue detenido, tras un forcejeo en el que le aplicaron una descarga eléctrica.

atropelló a policía 2 El posteo que hizo el sospechoso tras atropellar al policía.

Durante el interrogatorio, Gad Black admitió un profundo odio hacia la policía y confirmó haber seguido al agente antes del accidente.

En tanto que el policía Caleb Eisworth permaneció en estado crítico durante 7 semanas, luchando contra sus heridas en un hospital. Falleció el 10 de agosto de 2025, lo que complicó la situación del sospechoso de, ahora, haberlo matado.