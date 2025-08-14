El policía que murió tras ser atropellado por un hombre.

El policía que murió tras ser atropellado por un hombre.

El 16 de junio pasado, Gad Black (41) atropelló intencionalmente con su camioneta la moto de un sargento de la Policía de Estados Unidos. Lo mató. No solo eso, sino que se burló en las redes sociales.

Caleb Eisworth fue un oficial condecorado en la Policía de Estados Unidos, sirviendo en la unidad de motos. Gad Black, el criminal, tiene un historial documentado de hostilidad hacia la policía, incluyendo enfrentamientos violentos previos.

Los antecedentes penales de Gad Black se remontan al menos a 2014, cuando fue arrestado por múltiples cargos tras una persecución a alta velocidad. Incluso le hizo señas obscenas a un helicóptero policial, chocó contra un camión con cuatro personas a bordo y se resistió al arresto golpeando a dos efectivos.

policía atropellado
El policía de Estados Unidos que murió atropellado.

El policía de Estados Unidos que murió atropellado.

El odio a la policía

En los meses previos al incidente, las redes sociales de Gad Black mostraron un creciente sentimiento antipolicial. En sus redes sociales expresó su apoyo al sospechoso de atropellar a un policía.

El 16 de junio de 2025, alrededor de las 11, conduciendo una camioneta Dodge Ram, siguió a Caleb Eisworth en su moto policial. Un video de vigilancia captó a Gad Black embistiendo intencionalmente la moto policía, arrastrando al agente casi 152 metros y causándole lesiones graves.

El hombre huyó del lugar. Poco después, publicó en Facebook: "Mírenlo en Joor Rd. Se estiró", haciendo referencia al lugar donde ocurrió el incidente vial. Esa misma tarde fue detenido, tras un forcejeo en el que le aplicaron una descarga eléctrica.

atropelló a policía 2
El posteo que hizo el sospechoso tras atropellar al policía.

El posteo que hizo el sospechoso tras atropellar al policía.

Durante el interrogatorio, Gad Black admitió un profundo odio hacia la policía y confirmó haber seguido al agente antes del accidente.

En tanto que el policía Caleb Eisworth permaneció en estado crítico durante 7 semanas, luchando contra sus heridas en un hospital. Falleció el 10 de agosto de 2025, lo que complicó la situación del sospechoso de, ahora, haberlo matado.

Temas relacionados:

Te puede interesar