Trevor Lee, autor del doble crimen

La confesión tras el doble crimen

Tras cometer el acto, Trevor Lee caminó más de un kilómetro hasta una iglesia luterana. Pasada la medianoche, llamó al 911. Con una voz descrita como firme pero angustiada, el menor confesó: “Acabo de matar a mis padres”.

Durante la conversación, que duró cerca de diez minutos, Trevor Lee expresó su necesidad de orar y le pidió al operador que rezara por él. “Definitivamente oraré por ti”, respondió el operador.

El autor del doble crimen esperó pacientemente en el estacionamiento de la iglesia a que llegaran las autoridades, donde fue detenido sin ofrecer resistencia.

Las víctimas del doble crimen

La Policía de Estados Unidos acudió simultáneamente a la casa familiar, donde confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de los padres.

La investigación preliminar del doble crimen apunta a que el tiroteo fue el desenlace de una discusión doméstica, aunque los motivos exactos de la disputa aún no han sido revelados.

El joven enfrenta dos cargos de crimen y las autoridades aún no han decidido si será juzgado como adulto, lo que podría implicar una sentencia más severa. Los investigadores están examinando el historial de salud mental del menor para intentar comprender los factores que desencadenaron esta tragedia.