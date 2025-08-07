Gladys Ricart en su casamiento 2 La mujer que fue asesinada en su casamiento en Estados Unidos.

El casamiento que terminó en tragedia

Gladys Ricart era una madre soltera de dos hijos que había emigrado a Estados Unidos en busca de una vida mejor. A los 18 años, tras quedar embarazada, asumió con valentía su rol de madre, trabajando incansablemente para proveer a su hijo.

En 1983, se mudó a Nueva York, donde se instaló en una comunidad. Con esfuerzo, estudió contabilidad, logró un empleo estable en una agencia de viajes y, con el apoyo de Agustín García, adquirió una casa. Sin embargo, su relación estuvo marcada por infidelidades, celos enfermizos y agresiones que la llevaron a ponerle fin.

El fatídico día del casamiento, Gladys Ricart se preparaba rodeada de sus seres queridos, vestida con un impecable traje de novia. El ambiente era festivo; el camarógrafo grababa los últimos preparativos antes de que la novia partiera hacia la iglesia.

Nadie sospechó que Agustín García, un empresario dominicano exitoso y reconocido en la comunidad, merodeaba la casa. Algunos invitados lo vieron, pero, creyendo que venía a felicitar a Gladys Ricart por su casamiento.

Embed - Watch Gladys Ricart Video

El criminal, vestido de traje, entró al salón donde la novia posaba para las fotos. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en un video que estremeció al mundo: sacó un revólver y disparó cinco veces contra Gladys Ricart. Tres balas la alcanzaron, causándole la muerte casi instantáneamente mientras convulsionaba en el suelo.

El caos estalló. Los gritos de las damas de honor resonaron y el hermano de la víctima del crimen se abalanzó sobre el asesino para desarmarlo. En la lucha, lograron someterlo hasta que llegó la Policía de Estados Unidos, que lo detuvo en la puerta de la casa.

El juicio de Agustín García, iniciado en 2002, fue seguido de cerca por la prensa y la comunidad. El fiscal buscaba la pena de muerte, mientras la defensa argumentaba que actuó en un estado de “locura temporal” debido al inminente casamiento. Terminó condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el recordado crimen.