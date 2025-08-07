El bodegón El Nacional se destaca por sus bajos precios.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal para las frías vacaciones de invierno porque se destaca por tener de los mejores precios históricamente.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de los mejores precios en la zona. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón El Nacional
Uno de los bodegones más económicos

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Nacional. En este mítico lugar los precios son la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Es que el plato más caro de su cara es un lomo a la pimienta con papas españolas que tiene un valor de $7.200. De allí en más, todo es más económico.

Bodegón El Nacional 2
El Nacional no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados tienen distintos platos como peceto al champiñón con ensalada, milanesa a la fugazzeta con fritas, pechito de cerdo a la provenzal con batatas, minibife con fritas, churrasquito de cuadril con tomate y cebolla, bife de costilla con papa, chaucha y zanahoria y matambre a la pizza con papas españolas.

El bodegón está ubicado en calle Bolívar al 220, dentro del barrio de Montserrat en la provincia de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.

