Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Es que el plato más caro de su cara es un lomo a la pimienta con papas españolas que tiene un valor de $7.200. De allí en más, todo es más económico.

Bodegón El Nacional 2 El bodegón El Nacional se destaca por sus bajos precios.

El Nacional no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados tienen distintos platos como peceto al champiñón con ensalada, milanesa a la fugazzeta con fritas, pechito de cerdo a la provenzal con batatas, minibife con fritas, churrasquito de cuadril con tomate y cebolla, bife de costilla con papa, chaucha y zanahoria y matambre a la pizza con papas españolas.

El bodegón está ubicado en calle Bolívar al 220, dentro del barrio de Montserrat en la provincia de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.