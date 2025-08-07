Inicio Policiales Pedofilia
Creen que era su hijo

Detuvieron a un hombre acusado de pedofilia: se fotografió abusando a un niño y lo compartió en internet

Una jueza le dictó la prisión preventiva al sospechoso de 44 años luego de hallar más de 200 materiales de pedofilia en su haber y también investigan a su esposa

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
El sospechoso de filmar y compartir materiales de pedofilia.

Desde hace años que la Justicia argentina recibe decenas de informes tecnológicos que provienen de agencias de Estados Unidos que detectan el tráfico de material de abuso sexual infantil en Internet, especialmente en redes sociales. En los últimos días, la lupa de la investigación recayó en un hombre radicado en Guaymallén que ahora está acusado no sólo de compartir fotos y videos de pedofilia, sino de producir algunos de ellos. Creen que la víctima era uno de sus hijos y sospechan de la complicidad de su esposa.

El protagonista del expediente judicial es un hombre de 44 años, administrador de consorcios de edificios y que tiene 3 hijos -se reserva su identidad para preservar la de las víctimas-. Luego de una investigación tecnológica que duró varios meses, fue detenido el 7 de julio pasado e imputado por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

La pesquisa detectó que el hombre no sólo tenía más de 200 archivos con material de abuso sexual infantil, sino que también los compartía y hasta él mismo aparecía en algunos de ellos. En los últimos días, la jueza Cristina Pietrasanta le dictó la prisión preventiva por lo que continuará alojado en la cárcel, rechazando la libertad y o el arresto domiciliario que pretendía el abogado defensor.

Polo Judicial.jpg
El caso de pedofilia se investiga en la Justicia.

La investigación por pedofilia

Los reportes de los organismos de Estados Unidos informaron que entre el 1 de marzo de 2019 y el 17 de junio de 2023, un usuario subió 106 archivos que contenían material de abuso sexual infantil. Lo hizo tanto con sus cuentas de correo electrónico personal, con un perfil de Instagram e incluso con el mail de uno de los complejos de edificios que administraba.

Con el expediente en mano de la Justicia mendocina, se realizó un allanamiento en su domicilio ubicado en Guaymallén. En ese procedimiento se incautó un teléfono celular y una computadora que fueron examinados y donde se encontraron 119 archivos más.

Según sostiene la acusación, ese último caso tiene el agravante que se detectó que en algunos de esos contenidos quien aparecía abusando a menores de edad era el propio hombre. También que fueron compartidos mediante WhatsApp.

En particular llamó la atención una fotografía de vieja data donde aparece junto a un niño que sospechan que se trata de uno de sus hijos -hoy tiene más de 20 años-. En caso de confirmarse ese dato, no habrá posibilidad de abrir una investigación por abuso sexual ya que por la antigüedad de la imagen el delito estaría prescripto, según confiaron fuentes judiciales.

En el expediente también se le tomó una declaración testimonial -paso intermedio entre ser testigo y acusado en una causa- a su esposa, ya que surgió la sospecha de que habría sido quien tomó algunas de las fotografías.

El hombre de 44 años está imputado por producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años. Si bien la investigación por pedofilia es incipiente, en caso de llegar a una condena podría recibir entre 4 y 8 años de cárcel.

