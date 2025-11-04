Los dueños de los 27 proyectos mineros que buscan el aval legislativo para explorar cobre en Malargüe

Malargüe Distrito Minero Occidental mapa.jpeg El mapa del Malargüe Distrito Minero Occidental, donde hay más de 700.000 ha con propiedades mineras.

Los otros 27 alcanzaron las resoluciones conjuntas de la Dirección de Minería y la de Gestión y Fiscalización Ambiental a fines de octubre, después de casi un año de exámenes técnicos y consultas públicas. El análisis del MDMO II requirió un tiempo adicional debido a las recomendaciones formuladas por el Ianigla y la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.

Los 27 proyectos mineros del MDMO II y sus dueños

Cuprum: minera Agaucu, en sociedad con Kobrea

EI Destino: minera Agaucu, en sociedad con Kobrea

Mercedes (Huanquimeleo): Guillermo Miguel Wild Ceruzzi, publicista uruguayo, director de New Era Metals

Mercedes (Mariano): Guillermo Miguel Wild Ceruzzi

Mercedes 14 de febrero): Guillermo Miguel Wild Ceruzzi

Mercedes (Mercedes North): Guillermo Miguel Wild Ceruzzi

Pampa: Raúl Concina

Tango: Raúl Concina

Chamame: Raúl Concina

Alicia (AO de la Piedra): Guillermo Miguel Wild Ceruzzi

Clotilde: Pampa Exploración SA, representada por Fernando Richard

Elisa: Raúl Concina

Excalibur: Raúl Concina

La Victoria: Guillermo Miguel Wild Ceruzzi

Sofi: minera Agaucu, representada por Raúl Concina y en sociedad con Kobrea

Titán: Raúl Concina

Tordillo: minera Agaucu, representada por Raúl Concina

Lucero: Silvia Marigliano, en representación de José Arturo Fugazzotto

Malargüito: Javier E. Núñez, en representación de la minera La Zubia SAS

PAS: Pehuenche, de minera Agaucu; Arroyo Turbio, de Raúl Concina; y MD Salomon, de Sudflow SAS, representada por Gonzalo Guiñazú

Qatar: Raúl Concina

Villagra: Pampa Exploración SA, representada por Fernando Richard

Belluno: Andean Exploration, representada por Marcelo Tejad a

Roma y Veneto: Andean Exploration, representada por Marcelo Tejada

Angélica: Andean Exploration, representada por Marcelo Tejada

Malargüe West: Guillermo Miguel Wild Ceruzzi

Sierra Azul: minera Agaucu

Trámite legislativo para los proyectos mineros del 2025

El 29 de octubre ingresó por mesa de entrada de la Legislatura de Mendoza el proyecto de ley que tiene por finalidad la ratificación legislativa de 27 declaraciones de impacto ambiental, una por cada uno de los proyectos mineros aprobados por la Autoridad Minera.

Los 27 expedientes tomaron estado parlamentario la semana pasada y serán tratados por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, de Economía, Energía, Minería e Industrias, de Ambiente y Recursos Hídricos y de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, en plenario, a partir de este jueves.

minería Malargüe Distrito Minero Occidental.jpg Trabajos de campo en el Malargüe Distrito Minero Occidental.

Estos 27 se suman a los otros 34 proyectos mineros ubicados también en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO I), que ya recibieron el aval administrativo y legislativo en 2024 para explorar y se encuentran en etapa de trabajos de campo y prospección.

De ellos, El Perdido es uno de los más avanzados. El presidente de Kobrea Argentina, Mario Castelli, explicó que ya comenzó a ejecutarse la inversión de 5 millones de dólares iniciales con la apertura de un camino interior de 14 kilómetros.

Los fondos, principalmente serán destinados a perforar hasta 5.000 metros en una primera fase. Además, se sigue con estudios de aeromagnetometría, prospección y análisis de laboratorio para definir los próximos pasos de la exploración minera.

Además, según confirmó la ministra de Energía y Ambiente, la Autoridad Minera ya analiza 71 nuevos proyectos correspondientes a la fase 3 del Malargüe Distrito Minero Occidental.