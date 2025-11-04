El extraño caso de la niña de 9 años que murió asfixiada y de la peor manera

En las últimas horas medios locales confirmaron que la necropsia realizada a la menor confirmó que la muerte fue por sofocación y que la data del fallecimiento sería entre la noche del miércoles 29 de octubre y el jueves por la mañana, horas antes de que sus abuelos ingresen al domicilio y la encuentren sin vida.

A su vez, los médicos forenses informaron que se esperan estudios complementarios para determinar si hay restos de medicamentos o sustancias tóxicas en la niña.