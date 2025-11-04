El extraño caso de la niña de 9 años que murió asfixiada y de la peor manera

El resultado de la autopsia a Diana, la niña de 9 años que fue hallada muerta en su casa en la provincia de Santiago del Estero, confirmó que fue asfixiada. Ahora se trata de constatar si se le suministró clonazepam, medicación que utilizaba su madre, quien tenía antecedentes de problemas psiquiátricos y fue detenida.
En las últimas horas medios locales confirmaron que la necropsia realizada a la menor confirmó que la muerte fue por sofocación y que la data del fallecimiento sería entre la noche del miércoles 29 de octubre y el jueves por la mañana, horas antes de que sus abuelos ingresen al domicilio y la encuentren sin vida.
A su vez, los médicos forenses informaron que se esperan estudios complementarios para determinar si hay restos de medicamentos o sustancias tóxicas en la niña.
Una niña asfixiada y una madre detenida
Con los primeros avances de la investigación se determinó la detención de la madre de la víctima, identificada como María de los Ángeles Russo, debido a que confesó ante la policía haberle dado clonazepam, medicamento que ingería.
Tras las primeras pericias psicológicas y psquiátricas se ordenó que la acusada sea internada en el Centro de Salud Mental El Polear de Santiago del Estero, con custodia policial.
Hasta ahora la causa es investigada bajo la carátula “homicidio calificado por el vínculo”, aunque la misma puede modificarse.