Jimena Latorre viajó a Emiratos Árabes a posicionar el petróleo no convencional de Mendoza

petroleo vaca muerta.jpg La intención de Jimena Latorre y el director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, es promocionar el petróleo no convencional de Vaca Muerta, en el tramo que le pertenece a Mendoza.

La funcionaria, que viene de darle un fuerte impulso al desarrollo minero en Mendoza llevando a la Legislatura dos declaraciones de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero II, ahora se enfocará en promocionar el petróleo no convencional de Vaca Muerta, en el tramo que le pertenece a Mendoza.

Este martes tiene previsto participar del panel "Incentivando el crecimiento sostenible a través de políticas energéticas gubernamentales".

La clave del panel será responder cómo las políticas gubernamentales pueden asegurar el suministro de energía, atraer inversiones y fortalecer la resiliencia económica

Mendoza se posiciona en la meca del petróleo

Latorre viajó a Abu Dabi acompañada de Sebastián Piña, que es el director financiero de Impulsa Mendoza, la empresa estatal que creó el Gobierno para incentivar y atraer inversiones privadas al sector minero, buscando proyectos con participación público-privada.

Esto porque el objetivo del viaje es no sólo mostrar cómo la provincia incentiva la producción de petróleo no convencional, sino también poner el foco en proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL) y al petróleo no convencional en Vaca Muerta.

En esa dirección, Mendoza busca consolidar su perfil petrolero y mostrar las oportunidades de exploración y explotación con estrategias definidas para la atracción de inversiones.