Tras sortear algunos inconvenientes de combinaciones aéreas, finalmente este miércoles la ministra de Energía, Jimena Latorre aterrizó en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes, a donde acudió para participar de Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo (Adipec). Allí se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo, que llega de Burdeos.
Jimena Latorre viajó a Emiratos Árabes a posicionar el petróleo no convencional de Mendoza
Irá a la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo (Adipec). Se enfocará en el Gas Natural Licuado (GNL) y el petróleo no convencional de Vaca Muerta
Latorre tenía previsto viajar a Abu Dabi haciendo una combinación en San Pablo, en Brasil, pero su salida del vecino país se retrasó y eso provocó que perdiera la segunda combinación que debía hacer en Etiopía. Eso la obligó a pasar la noche allí, tomar otro vuelo a Dubai y más tarde sí arribó a su destino final de Abu Dabi. Por si todo eso fuera poco, en medio de esas múltiples combinaciones una de las empresas le perdió su valija.
Ya en Abu Dabi confirmó su presencia en uno de los principales paneles de la exposición petrolera.
La funcionaria, que viene de darle un fuerte impulso al desarrollo minero en Mendoza llevando a la Legislatura dos declaraciones de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y de Malargüe Distrito Minero II, ahora se enfocará en promocionar el petróleo no convencional de Vaca Muerta, en el tramo que le pertenece a Mendoza.
Este martes tiene previsto participar del panel "Incentivando el crecimiento sostenible a través de políticas energéticas gubernamentales".
La clave del panel será responder cómo las políticas gubernamentales pueden asegurar el suministro de energía, atraer inversiones y fortalecer la resiliencia económica
Mendoza se posiciona en la meca del petróleo
Latorre viajó a Abu Dabi acompañada de Sebastián Piña, que es el director financiero de Impulsa Mendoza, la empresa estatal que creó el Gobierno para incentivar y atraer inversiones privadas al sector minero, buscando proyectos con participación público-privada.
Esto porque el objetivo del viaje es no sólo mostrar cómo la provincia incentiva la producción de petróleo no convencional, sino también poner el foco en proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL) y al petróleo no convencional en Vaca Muerta.
En esa dirección, Mendoza busca consolidar su perfil petrolero y mostrar las oportunidades de exploración y explotación con estrategias definidas para la atracción de inversiones.