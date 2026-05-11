Marcos Calvente se recupera de un cuadro de gripe influenza

municipalidad de guaymallen En la Municipalidad de Guaymallén esperan por la recuperación de Marcos Calvente Foto: Municipalidad de Guaymallén

La salud de Calvente

Desde la Municipalidad de Guaymallén indicaron que el último parte médico informó que el hisopado realizado a Marcos Calvente arrojó resultado positivo para gripe influenza.

Y agregraron que "la influenza es una infección respiratoria viral que puede generar cuadros febriles altos, malestar general y complicaciones, especialmente en épocas de alta circulación de virus".

Actualmente, el intendente se encuentra estable y sigue evolucionando favorablemente. Por precaución y con el objetivo de continuar monitoreando la evolución del cuadro, los profesionales médicos determinaron que permanezca un día más internado (sería hasta este martes) en observación.

Otorgada el alta médica, deberá cumplir con aislamiento durante los días siguientes, conforme con las indicaciones correspondientes.

En un comunicado, la comuna aprovechó para recordar y aconsejar la importancia de la vacunación antigripal como principal herramienta de prevención para reducir riesgos, complicaciones y cuadros graves, especialmente en personas con factores de riesgo y en contextos de alta circulación viral.