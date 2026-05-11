En Tunuyán, el intendente Emir Andraos ya entregó más de 100 casas en lo que va de 2026

andraos entrega de casas em tunuyan1 Sonríe Emir Andraos en la entrega de casas en Tunuyán. Y sonríe, a un costado, el diputado nacional Martín Aveiro. Foto: Municipalidad de Tunuyán

Casi 40 nuevas familias ya tienen sus casas

La entrega de este lunes fue la segunda de la primera etapa, que prevé 152 casas. En lo que va de 2026, Andraos ya entregó 69 viviendas en marzo y, ahora otras 38 familias recibieron las llaves de sus hogares.

En esta ocasión a Emir Andraos lo acompañaron el gobernador, Alfredo Cornejo, y el diputado nacional Martín Aveiro, ex intendente y perteneciente al mismo espacio -peronismo- que Andraos.

Andraos destacó que “el valor de la palabra, de haber podido terminar esta obra para que estas familias lleguen acá, cobra más validez porque este barrio no era competencia municipal, era una obra nacional. Querer se tiene que anclar en poder. Nosotros queríamos terminar el barrio y también teníamos que poder hacerlo administrativamente. Bueno, pudimos".

El intendente dimensionó la magnitud de Bordelongue: “Este barrio es la obra pública más grande de la historia de nuestro departamento. Para que se den una idea, el dinero que hace falta para hacer este barrio es el mismo que gasta el municipio en un año. Imagínense la gran inversión pública que significa. Y el valor de la palabra, de haber podido terminar esta obra para que estas familias lleguen acá, cobra más validez”.

Alfredo Cornejo respaldó el recorrido planteado por el intendente y señaló: “vvcontó la historia y la contó perfectamente en su cronología, así que omito gran parte de eso porque ratifico su correlato histórico. Este caso era especial. Era financiado por el Estado Nacional por gestiones de sus dirigentes, pero el Estado Nacional empezó a retirarse o a no pagar en tiempo. Después, con el cambio de gobierno, directa y rotundamente se cerró toda financiación a obras públicas en general y de viviendas en particular”.

entrega de casas en tunuyan cornejo y andraos Emir Andraos, el gobernador Alfredo Cornejo y familias tunuyaninas. Foto: Gobierno de Mendoza

Hacia las 300 realidades de la casa propia

Bordelongue es una intervención habitacional integral. El proyecto contempla la construcción de viviendas, infraestructura urbana, servicios esenciales y obras complementarias necesarias para consolidar un nuevo sector dentro de Tunuyán

Con esta segunda entrega, ya son 107 las familias que recibieron su vivienda dentro de la primera etapa del barrio. El municipio continuará avanzando hasta completar las 152 casas previstas en esta instancia inicial, mientras sostiene el objetivo mayor de alcanzar las 300 viviendas contempladas en el plan integral.

“150 casas vamos a entregar este año y 150 más nos esperan por terminar. Acá hay 300 casas, pero también hay 200 lotes urbanizados para seguir construyendo. Para mí y para todo mi equipo es una satisfacción, la calma de haber cumplido, de haberles dicho esperen, que terminamos, y acá estamos”, dijo Emir Andraos.

El jefe comunal indicó que la inversión destinada al barrio superó los $6.000 millones y sostuvo que “la desinteligencia de parar una obra y sin advertir lo que iba a pasar nos llevó un año y medio de tener que hacer gastos adicionales para recuperar las casas”. Además, destacó el esfuerzo de las empresas constructoras y del equipo municipal, al asegurar que “hubiese sido imposible lograr esto sin el esfuerzo de todos”.

La culminación de este desarrollo fue posible a partir de un acuerdo firmado el 10 de enero de 2025 entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Tunuyán. El convenio autoriza al Poder Ejecutivo provincial a financiar inversiones públicas municipales.