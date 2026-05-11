La Suprema Corte habilitó el sistema de remates judiciales a través de internet

Subastas Judiciales Captura de pantalla del portal de acceso al Sistema de Subastas Judiciales.

El sistema de remates online, desarrollado en Mendoza

La creación del Sistema de Subastas Electrónicas tiene por objetivo "garantizar la transparencia" de los remates de bienes muebles e inmuebles que sean convocados por la Justicia.

El aprovechamiento de las nuevas tecnologías y desarrollos informáticos a cargo de personal del Poder Judicial permitió concretar con lo estipulado por la ley 9.001, que incorporó el Sistema de Subastas Judiciales a los actos procesales.

"La subasta electrónica posibilita el acceso a cualquier ciudadano que reúna los requisitos", indica el documento judicial.

La puesta en marcha del Sistema de Subastas Electrónicas de la Justicia mendocina había sido anunciada por el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, durante el acto de apertura del Año Judicial 2026.

usb computadora (2) También los ciudadanos comunes pueden participar de los remates judiciales online.

¿Quién gana el remate judicial online?

El ganador de la subasta judicial online será el postor que haya realizado la oferta más alta.

Al cierre de la subasta, el sistema le enviará un correo electrónico al martillero y a todos los postores inscriptos en la subasta para informarles el código de postor de quién ha resultado ganador.

El Registro General de Postores, que ya está en funcionamiento, permite la inscripción de los interesados en estar al día de la cantidad y tipos de remates a los que llamará la Oficina de Subastas Judiciales de Mendoza. Allí figuran martilleros públicos y ciudadanos comunes.

Los poderes judiciales de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, San Luis y Catamarca ya cuentan con el sistema de remates online.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó este mecanismo gracias al software que le fuera cedido por el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.