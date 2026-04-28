La fiebre mundialista está en su mejor momento, por lo que Mercado Libre decidió rebajar distintos televisores para seguir de cerca el Mundial 2026. Uno de los que se destaca es un Smart TV de 50 pulgadas marca Samsung, el cual tiene un descuento de $60.000 y podés llevarlo en hasta 9 cuotas sin interés.
Mercado Libre remata este televisor Samsung con un asombroso descuento y en hasta 9 cuotas sin interés
Si querés ver el Mundial 2026 con la mejor calidad, tenés que comprar este televisor Samsung de oferta en Mercado Libre
Mercado Libre pone de oferta uno de los mejores televisores Samsung para ver el Mundial 2026
En las últimas horas, Mercado Libre puso de oferta el Smart Tv Samsung 50 pulgadas Crystal UHD, un televisor que redefine la experiencia del entretenimiento en el hogar al fusionar una estética de vanguardia con un rendimiento tecnológico excepcional.
Sin dudas, uno de los puntos fuertes de este televisor es el Procesador Crystal 4K, un componente diseñado para interpretar y proyectar cada matiz de color con una fidelidad asombrosa. Gracias a su capacidad de escalado avanzado, el dispositivo garantiza que incluso los contenidos de menor resolución alcancen la nitidez y el esplendor característicos del 4K, permitiendo al usuario redescubrir sus programas favoritos con una calidad renovada.
La resolución 4K UHD es el complemento perfecto para esta potencia de procesamiento. Al contar con cuatro veces más píxeles que una pantalla Full HD convencional, el televisor es capaz de destacar los detalles más sutiles en cada escena, creando imágenes ultrarrealistas que transportan al espectador al centro de la acción. Esta densidad de píxeles se traduce en una claridad visual que marca una diferencia sustancial en la profundidad y el realismo de los paisajes y rostros.
Finalmente, Samsung le otorgó a este Smart TV su sistema Knox Security. El mismo actúa como un escudo que protege datos sensibles (como contraseñas y combinaciones de tarjetas de crédito) y monitorea activamente los dispositivos vinculados al hogar. Con el bloqueo automático de sitios maliciosos y actualizaciones de seguridad constantes, el televisor se convierte en un centro de entretenimiento seguro y confiable.
En Mercado Libre, este televisor de Samsung suele tener un precio final de $899.999, pero la compañía le aplicó un considerable descuento que supera los $60.000 y podés comprarlo por $839.642. Además, tenés la posibilidad de pagarlo en hasta 9 cuotas sin interés con distintos medios de pago (tarjeta o Mercado Crédito).