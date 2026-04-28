Mercado Libre remata este televisor Samsung con un asombroso descuento y en hasta 9 cuotas sin interés

televisor samsung Uno de los puntos fuertes de este televisor es su procesador Crystal 4K.

La resolución 4K UHD es el complemento perfecto para esta potencia de procesamiento. Al contar con cuatro veces más píxeles que una pantalla Full HD convencional, el televisor es capaz de destacar los detalles más sutiles en cada escena, creando imágenes ultrarrealistas que transportan al espectador al centro de la acción. Esta densidad de píxeles se traduce en una claridad visual que marca una diferencia sustancial en la profundidad y el realismo de los paisajes y rostros.

Finalmente, Samsung le otorgó a este Smart TV su sistema Knox Security. El mismo actúa como un escudo que protege datos sensibles (como contraseñas y combinaciones de tarjetas de crédito) y monitorea activamente los dispositivos vinculados al hogar. Con el bloqueo automático de sitios maliciosos y actualizaciones de seguridad constantes, el televisor se convierte en un centro de entretenimiento seguro y confiable.

mercado libre televisor oferta Este televisor de Samsung está de oferta en Mercado Libre.

En Mercado Libre, este televisor de Samsung suele tener un precio final de $899.999, pero la compañía le aplicó un considerable descuento que supera los $60.000 y podés comprarlo por $839.642. Además, tenés la posibilidad de pagarlo en hasta 9 cuotas sin interés con distintos medios de pago (tarjeta o Mercado Crédito).