Mercado Libre remata este reloj Samsung con una rebaja de $81.000 y en hasta 6 cuotas sin interés

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En términos de autonomía, este reloj inteligente de Samsung destaca sobre sus competidores al ofrecer una batería que se extiende hasta los 13 días con una sola carga. Esta excepcional capacidad permite un seguimiento constante de la salud sin la preocupación de las recargas frecuentes.

Además, su construcción está diseñada para resistir las condiciones más exigentes del entorno: cuenta con una clasificación IP68 de protección contra polvo y suciedad y es sumergible hasta una profundidad de 50 metros. Esta resistencia lo hace apto tanto para sesiones intensas de natación como para enfrentar cualquier imprevisto climático durante entrenamientos al aire libre.

La inteligencia del reloj de Samsung reside en su avanzado sistema de sensores integrados, entre los que destacan el sensor óptico de frecuencia cardíaca, el barómetro, el giroscopio y el acelerómetro. Estas herramientas permiten un análisis preciso del esfuerzo físico y de variables ambientales, mientras que el sensor de luz ajusta el brillo de la pantalla de forma automática para optimizar la visibilidad y el ahorro de energía.

Internamente, el reloj opera de manera fluida gracias a sus 16 MB de memoria RAM y dispone de un almacenamiento interno de 254 MB para gestionar su interfaz y datos.

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En lo que respecta al precio, este smartwatch de Samsung vale, habitualmente, $162.999. Pero, por tiempo limitado, Mercado Libre le aplicó un descuento de 49%, rebajándolo a tan solo $81.999. Además, podés comprar dicho reloj en hasta 6 cuotas sin interés de $13.666.