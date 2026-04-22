Samsung no solo se destaca por tener buenos teléfonos, ya que fabrica un amplio abanico de dispositivos, entre los que se destacan sus relojes. Uno de los mejores es el Galaxy Fit3, un smartwatch indestructible con funciones ideales para deportistas. Por tiempo limitado, podés comprarlo en oferta a través de Mercado Libre.
Mercado Libre remata este reloj Samsung con una rebaja de $81.000 y en hasta 6 cuotas sin interés
Este reloj de Samsung que está de oferta en Mercado Libre es perfecto para deportistas que desean medir sus parámetros a la perfección
Alerta Mercado Libre: aprovechá esta oportunidad y compra uno de los mejores relojes Samsung
El Samsung Galaxy Fit3, en su edición Pink Gold, está rebajado en Mercado Libre. Este smartwatch redefine el concepto de monitor de actividad al equilibrar un diseño premium con prestaciones tecnológicas de alto nivel. Su fuerte es su pantalla AMOLED de 1.6 pulgadas, la cual garantiza una visualización clara y definida de cada dato, desde las alertas de mensajes hasta los informes de rendimiento deportivo.
A pesar de su robustez tecnológica, el dispositivo mantiene un perfil asombrosamente liviano con un peso de solo 36,8 gramos, lo que lo convierte en el compañero ideal para un uso ininterrumpido durante todo el día y la noche, especialmente para aquellos deportistas que salen a correr.
En términos de autonomía, este reloj inteligente de Samsung destaca sobre sus competidores al ofrecer una batería que se extiende hasta los 13 días con una sola carga. Esta excepcional capacidad permite un seguimiento constante de la salud sin la preocupación de las recargas frecuentes.
Además, su construcción está diseñada para resistir las condiciones más exigentes del entorno: cuenta con una clasificación IP68 de protección contra polvo y suciedad y es sumergible hasta una profundidad de 50 metros. Esta resistencia lo hace apto tanto para sesiones intensas de natación como para enfrentar cualquier imprevisto climático durante entrenamientos al aire libre.
La inteligencia del reloj de Samsung reside en su avanzado sistema de sensores integrados, entre los que destacan el sensor óptico de frecuencia cardíaca, el barómetro, el giroscopio y el acelerómetro. Estas herramientas permiten un análisis preciso del esfuerzo físico y de variables ambientales, mientras que el sensor de luz ajusta el brillo de la pantalla de forma automática para optimizar la visibilidad y el ahorro de energía.
Internamente, el reloj opera de manera fluida gracias a sus 16 MB de memoria RAM y dispone de un almacenamiento interno de 254 MB para gestionar su interfaz y datos.
En lo que respecta al precio, este smartwatch de Samsung vale, habitualmente, $162.999. Pero, por tiempo limitado, Mercado Libre le aplicó un descuento de 49%, rebajándolo a tan solo $81.999. Además, podés comprar dicho reloj en hasta 6 cuotas sin interés de $13.666.