La freidora de aire que es furor en Mercado Libre: cociná pollo, carnes y papas fritas en minutos

freidora de aire peabody Esta freidora de aire te permitirá cocinar distintos alimentos en pocos minutos.

El corazón de esta freidora de aire reside en su tecnología de convección, la cual distribuye el calor de manera uniforme para asegurar que cada porción reciba la misma intensidad térmica. Gracias a su rango de temperatura ajustable, que oscila entre los 80°C y los 200°C, podrás desde deshidratar alimentos hasta dorar carnes con potencia.

Un diferencial sumamente práctico en esta freidora de aire marca Peabody es su función de mantener caliente, que preserva la temperatura de las preparaciones hasta por dos horas sin resecar los alimentos.

Además, este artefacto de oferta en Mercado Libre tiene un display LED táctil muy intuitivo y una alarma sonora de finalización. Para quienes buscan rapidez, cuenta con siete programas preconfigurados que optimizan la cocción de papas fritas, carnes, mariscos y hasta productos de panadería.

Sin embargo, su característica más aplaudida es la ventana frontal con luz interna, un detalle de diseño que permite inspeccionar el punto justo de la comida sin necesidad de abrir el cajón, evitando la pérdida de calor y garantizando la eficiencia energética.

Por último, y no menos importante, dicha freidora de aire resuelve el aspecto más tedioso: la limpieza. Al cocinar sin producir humo ni olores persistentes, el ambiente del hogar se mantiene impecable. Su recipiente cuenta con un revestimiento antiadherente de alta calidad y una rejilla extraíble que facilitan un lavado rápido.

freidora mercado libre Mercado Libre pone de oferta esta freidora de aire marca Peabody.

En lo que concierne al precio, Mercado Libre la puso de oferta a tan solo $91.355 y te permite pagarla en hasta 6 cuotas de $20.845. Tené en cuenta que este precio es por tiempo limitado y/o hasta agotar stock.