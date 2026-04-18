Si sos de las personas que cree que una freidora de aire es más práctica y eficiente que la cocina o el horno eléctrico, Mercado Libre tiene una oferta para vos. Es que la plataforma publicó uno de los artefactos más codiciados a un precio increíble, con facilidad de pago, para que lo comprés o lo empecés a usar lo antes posible.
La freidora de aire que es furor en Mercado Libre: cociná pollo, carnes y papas fritas en minutos
Con esta freidora de aire que está de oferta en Mercado Libre cambiarás para siempre la forma de cocinar en casa
Mercado Libre pone de oferta esta maravillosa freidora de aire marca Peabody
En las últimas horas, Mercado Libre publicó en su sitio web una oferta irresistible: se trata de la freidora de aire Peabody de 6,5 litros, un electrodoméstico que nos permitirá comer de forma saludable y en poco minutos gracias a sus características inigualables.
Con una capacidad generosa, ideal para familias o para quienes disfrutan de preparar porciones abundantes, este electrodoméstico permite transformar alimentos frescos, como pollo o carnes, en platos crujientes utilizando una fracción del aceite tradicional.
El corazón de esta freidora de aire reside en su tecnología de convección, la cual distribuye el calor de manera uniforme para asegurar que cada porción reciba la misma intensidad térmica. Gracias a su rango de temperatura ajustable, que oscila entre los 80°C y los 200°C, podrás desde deshidratar alimentos hasta dorar carnes con potencia.
Un diferencial sumamente práctico en esta freidora de aire marca Peabody es su función de mantener caliente, que preserva la temperatura de las preparaciones hasta por dos horas sin resecar los alimentos.
Además, este artefacto de oferta en Mercado Libre tiene un display LED táctil muy intuitivo y una alarma sonora de finalización. Para quienes buscan rapidez, cuenta con siete programas preconfigurados que optimizan la cocción de papas fritas, carnes, mariscos y hasta productos de panadería.
Sin embargo, su característica más aplaudida es la ventana frontal con luz interna, un detalle de diseño que permite inspeccionar el punto justo de la comida sin necesidad de abrir el cajón, evitando la pérdida de calor y garantizando la eficiencia energética.
Por último, y no menos importante, dicha freidora de aire resuelve el aspecto más tedioso: la limpieza. Al cocinar sin producir humo ni olores persistentes, el ambiente del hogar se mantiene impecable. Su recipiente cuenta con un revestimiento antiadherente de alta calidad y una rejilla extraíble que facilitan un lavado rápido.
En lo que concierne al precio, Mercado Libre la puso de oferta a tan solo $91.355 y te permite pagarla en hasta 6 cuotas de $20.845. Tené en cuenta que este precio es por tiempo limitado y/o hasta agotar stock.