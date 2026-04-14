En el último mes, Samsung lanzó un teléfono con tecnología de última generación. Este dispositivo llegó al país hace algunas semanas y se convirtió en furor en Mercado Libre. Ahora podrás comprarlo con un importante descuento de $470.000 y así disfrutar todas sus características: desde las funciones con IA hasta el sofisticado sistema de cámara.
Mercado Libre: es el teléfono más vendido de Samsung y tiene un descuento de casi medio millón de pesos
Es el segundo teléfono más vendido de toda la tienda y Mercado Libre le aplicó un generoso descuento de $470.000
Mercado Libre remata este teléfono Samsung y le aplica un descuento de $470.000
El celular que está de oferta en Mercado Libre es el Samsung Galaxy A56 5G, lanzado al mercado a principios de marzo. Este teléfono se posiciona como una de las propuestas más equilibradas de la marca para el mercado de gama media-alta, combinando un diseño sobrio en color Awesome Graphite con una conectividad global.
La experiencia visual es uno de sus puntos más fuertes. Cuenta con una generosa pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una fluidez excepcional tanto en juegos como en el desplazamiento por redes sociales.
Además, incorpora la tecnología Vision Booster y un brillo máximo de 1.200 nits, permitiendo una visibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol. La durabilidad está asegurada gracias al cristal Corning Gorilla Glass Victus+, una protección habitualmente reservada para modelos de mayor precio.
Otro de los fuertes de este smartphone de Samsung es el procesador Exynos 1580, acompañado por la GPU AMD Xclipse 540, lo que representa un salto cualitativo en el rendimiento gráfico y la eficiencia energética.
Con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, el teléfono gestiona con soltura la multitarea exigente y el almacenamiento de archivos pesados. Este hardware corre bajo Android 15 con la capa de personalización One UI 7, ofreciendo una interfaz intuitiva y las funciones más recientes del ecosistema Samsung.
En el apartado fotográfico destaca su sensor principal de 50 MP con apertura f/1.8 y estabilización óptica (OIS), ideal para capturar imágenes nítidas y videos estables. Se complementa con un gran angular de 12 MP para paisajes y un lente macro de 5 MP para detalles cercanos. Para las selfies, cuenta con una cámara frontal de 12 MP.
Finalmente, su autonomía está respaldada por una batería de 5.000 mAh con soporte para carga rápida de 45W, asegurando que el equipo esté listo para el uso diario en poco tiempo, complementado con seguridad biométrica mediante reconocimiento facial.
En lo que respecta al precio, tal como te adelanté, Mercado Libre le aplicó un importante descuento de $470.000. Habitualmente el Samsung Galaxy A56 5G tiene un precio de $1.199.999 y ahora podrás conseguirlo por $729.999.