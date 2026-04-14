Mercado Libre: es el teléfono más vendido de Samsung y tiene un descuento de casi medio millón de pesos

telefono samsung oferta Samsung Galaxy A56 5G.

Además, incorpora la tecnología Vision Booster y un brillo máximo de 1.200 nits, permitiendo una visibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol. La durabilidad está asegurada gracias al cristal Corning Gorilla Glass Victus+, una protección habitualmente reservada para modelos de mayor precio.

Otro de los fuertes de este smartphone de Samsung es el procesador Exynos 1580, acompañado por la GPU AMD Xclipse 540, lo que representa un salto cualitativo en el rendimiento gráfico y la eficiencia energética.

Con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, el teléfono gestiona con soltura la multitarea exigente y el almacenamiento de archivos pesados. Este hardware corre bajo Android 15 con la capa de personalización One UI 7, ofreciendo una interfaz intuitiva y las funciones más recientes del ecosistema Samsung.

En el apartado fotográfico destaca su sensor principal de 50 MP con apertura f/1.8 y estabilización óptica (OIS), ideal para capturar imágenes nítidas y videos estables. Se complementa con un gran angular de 12 MP para paisajes y un lente macro de 5 MP para detalles cercanos. Para las selfies, cuenta con una cámara frontal de 12 MP.

Finalmente, su autonomía está respaldada por una batería de 5.000 mAh con soporte para carga rápida de 45W, asegurando que el equipo esté listo para el uso diario en poco tiempo, complementado con seguridad biométrica mediante reconocimiento facial.

telefono samsung Mercado Libre: este teléfono Samsung está de oferta.

En lo que respecta al precio, tal como te adelanté, Mercado Libre le aplicó un importante descuento de $470.000. Habitualmente el Samsung Galaxy A56 5G tiene un precio de $1.199.999 y ahora podrás conseguirlo por $729.999.